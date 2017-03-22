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Тверская область заняла 72-ое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения в регионах РФ

22 Марта 2017 15:46
Автор: TIA

«Известия» опубликовали рейтинг эффективности систем здравоохранения. Исследования проводили  ВШОУЗ и РОССТАТ, данные использовались за 2015 год. При составлении списка учитывалась ожидаемая продолжительность жизни, валовый региональный продукт, госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения. Тройка лидеров рейтинга: республика Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская республика. Москва в рейтинге заняла 23 место. А Тверская область оказалась на 72 позиции,  по данным 2013 года наш регион был на 68 месте.

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Метки: рейтинг эффективности здравоохранения
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