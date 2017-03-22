Тверская область заняла 72-ое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения в регионах РФ

«Известия» опубликовали рейтинг эффективности систем здравоохранения. Исследования проводили ВШОУЗ и РОССТАТ, данные использовались за 2015 год. При составлении списка учитывалась ожидаемая продолжительность жизни, валовый региональный продукт, госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения.

«Известия» опубликовали рейтинг эффективности систем здравоохранения. Исследования проводили ВШОУЗ и РОССТАТ, данные использовались за 2015 год. При составлении списка учитывалась ожидаемая продолжительность жизни, валовый региональный продукт, госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения. Тройка лидеров рейтинга: республика Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская республика. Москва в рейтинге заняла 23 место. А Тверская область оказалась на 72 позиции, по данным 2013 года наш регион был на 68 месте.