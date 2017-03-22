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В Твери состоится литературный концерт, посвящённый творчеству «короля смеха» Аркадию Аверченко

22 Марта 2017 15:01
Автор: TIA

2 апреля в 17.00 в актовом зале библиотеки Горького состоится литературный концерт артиста Московской государственной филармонии Алексея Злаказова «Аркадий Аверченко. Какая прелесть это искусство!».

Концерт входит в цикл «Русские трагикомедии», в котором уже прозвучали произведения М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Аркадий Аверченко – писатель-эмигрант с нелёгкой судьбой, который за лёгкость стиля и искромётные, лёгкие сатирические рассказы снискал звание «короля смеха».

Алексей Злаказов давно известен тверской публике и горячо любим ею. В этом году исполняется 25 лет его сотрудничеству с библиотекой. В репертуаре Алексея Злаказова русские классические стихи и проза  А. Пушкина, А. Чехова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилева, Г. Иванова, В. Ходасевича, В. Маяковского, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, В. Набокова, В. Шукшина, М. Булгакова, А. Платонова, А. Блока и других выдающихся деятелей русской литературы, воспоминания о поэтах и писателях их современников, которые он блестяще читает наизусть в течение 1,5 часа. А. Злаказов – обладатель приза библиотекарей «За бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками», который вручается на главном ежегодном книжном празднике нашего края, Неделе тверской книги.

Яркие и искромётные литературные концерты Алексея Злаказова — маленькие театральные шедевры, весёлые, ироничные, иногда гротескные, драматические, пронзительные, печальные — разные, с вдохновением исполненные, всегда очень профессионально составленные. Артист собирает огромную и благодарную аудиторию, которая с нетерпением ждёт их и готовится к ним как к большому событию.

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Метки: аркадий аверченко Алексей Злаказов литературный концерт
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