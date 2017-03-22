Житель Твери и новосибирские полицейские спасли жизнь замерзающему водителю

В ночь на 21 марта 28-летний житель Кировского района возвращался домой на автомобиле «Nissan AD». В районе ОбьГЭС в машине закончился бензин. Нужной суммы денег при себе у мужчины не оказалось, а звонить и беспокоить родных он не стал. Сообщение с просьбой о помощи водитель отправил на один из интернет-форумов.

В ночь на 21 марта 28-летний житель Кировского района возвращался домой на автомобиле «Nissan AD». В районе ОбьГЭС в машине закончился бензин. Нужной суммы денег при себе у мужчины не оказалось, а звонить и беспокоить родных он не стал. Сообщение с просьбой о помощи водитель отправил на один из интернет-форумов.

"Народ, выручите, пожалуйста! Встал на ОбьГЭСе без бензина и денег", - написал автолюбитель и попросил водительское сообщество одолжить несколько литров топлива, чтобы добраться до дома и АЗС.

На призыв новосибирского автолюбителя откликнулся житель Твери. Прочитав сообщение, мужчина тут же набрал телефон "02" и рассказал тверским полицейским о происшествии в Новосибирске. На помощь к мужчине отправились инспекторы полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области лейтенанты полиции Евгений Щетинин и Андрей Семенцов.

Они обнаружили автомобиль «Nissan AD», водитель которого уже начал замерзать, поскольку отправился в дорогу в легкой одежде и обуви.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, офицеры отбуксировали автомобиль с водителем до пункта полиции, где мужчина согрелся и дождался приезда своих родственников.