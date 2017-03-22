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К 1 мая все зимние коммунальные разрытия должны быть заасфальтированы

К 1 мая все зимние коммунальные разрытия должны быть заасфальтированы - ТИА
22 Марта 2017 14:29
Автор: TIA

22 марта и.о. заместителя главы Администрации по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства Твери Юрий Жуковин на очередном заседании городской Думы рассказал, что с 1 апреля в Твери активно начнется ямочный ремонт.

- Ямочный ремонт литым асфальтом уже ведется, но пока незначительно. К 1 апреля заработают асфальтобетонные заводы, и начнется масштабный ремонт ям уже горячим асфальтобетоном. Раньше ремонт начать нельзя, так как по нормам среднесуточная температура должна быть не менее 5 °C, - пояснил Юрий Жуковин.

Более того, в Твери к 1 мая должны быть приведены в порядок все разрытия.

- В Твери на сегодняшний день 240 разрытий, из них 130 – "Тверской Генерации", 60 – Водоканала. Пока они засыпаны песком и гравием, как того требует зимнее содержание дорог. К лету, а точнее к 1 мая, организации, которые раскопали тверские дороги, должны будут заасфальтировать места раскопок. Тех, кто не выполнит эти требования, будем наказывать.

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Метки: ямочный ремонт коммунальные разрытия Юрий Жуковин
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Комментарии (9)

  • horton 
    Главное, не забыть довести до ума то, ради чего эти разрытия случились... А уж потом и асфальтировать можно к 1 мая...)
    22.03.2017 14:37
    0 | 3

  • Mitrij 
    "Не положено, а покладено. Не покладено, а зарыто" (с).
    22.03.2017 14:40
    0 | 3

  • kudimov 
    Как бы сказал наш Алексей Владимирович - "А можа не надо пока? Когда снова прорвет легче будет откопать"
    22.03.2017 14:53
    0 | 5

  • ЧЕПАЕВ 
    он сам то верит в то что говорит?
    22.03.2017 14:54
    0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Команда телезрителей задаёт вопрос Юрию Жуковину: будет ли производиться "масштабный ремонт ям горячим асфальтобетоном" на пер. Ручейный, ул. Дорошихинская, ул. Краснознаменная, ул. Панафидина, ул. Ратманова, ул. Южная (жилой массив Бортниково), ул. Левобережная?
https://tvernews.ru/news/219708/
    22.03.2017 14:57
    0 | 5

    • Ferapont 
      Очевидно, да. С привлечением супер-асфальтобетона из Красноярска или Владивостока. Возить будут в супер-термосах по 10 литров с помощью авиации МЧС.
      22.03.2017 15:02
      0 | 6

  • abeltv 
    А на 1-я Суворова, ул. М.Конева (у Комсомольской площади), и многих других улицах, где в прошлом году или ранее "асфальтировали" не будут переделывать в нормальном виде???
    22.03.2017 15:09
    0 | 2

    • F 
      Зачем? Там же опять нужно рыть сразу после Дня города, а потом ко Дню освобождения, к Рождеству и т.д. Средства на ремонт надо что? - Правильно! ОС-ВА-И-ВАТЬ!
      22.03.2017 15:22
      0 | 1

  • ckfdf_nhele 
    Что за словечки?, - "разрытие", "сбитие" и пр., на филфаке ведь учились. Подсказываю - раскопы, так технически хотя бы грамотно, а исправлять "сбитие" пусть МИД комиссию назначает.
    22.03.2017 15:30
    0 | 0
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