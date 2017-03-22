К 1 мая все зимние коммунальные разрытия должны быть заасфальтированы

22 марта и.о. заместителя главы Администрации по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства Твери Юрий Жуковин на очередном заседании городской Думы рассказал, что с 1 апреля в Твери активно начнется ямочный ремонт.
- Ямочный ремонт литым асфальтом уже ведется, но пока незначительно. К 1 апреля заработают асфальтобетонные заводы, и начнется масштабный ремонт ям уже горячим асфальтобетоном. Раньше ремонт начать нельзя, так как по нормам среднесуточная температура должна быть не менее 5 °C, - пояснил Юрий Жуковин.
Более того, в Твери к 1 мая должны быть приведены в порядок все разрытия.
- В Твери на сегодняшний день 240 разрытий, из них 130 – "Тверской Генерации", 60 – Водоканала. Пока они засыпаны песком и гравием, как того требует зимнее содержание дорог. К лету, а точнее к 1 мая, организации, которые раскопали тверские дороги, должны будут заасфальтировать места раскопок. Тех, кто не выполнит эти требования, будем наказывать.
Комментарии (9)
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ckfdf_nhele
22.03.2017 15:30
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