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Замминистра экономического развития Тверской области оставили в СИЗО до конца апреля

Замминистра экономического развития Тверской области оставили в СИЗО до конца апреля - ТИА
22 Марта 2017 12:44
Автор: TIA

В очередной раз суд рассмотрел ходатайство адвоката заместителя Министра экономического развития Тверской области об изменении меры пресечения. Защитник Дениса Ильина просил о домашнем аресте, но судья отказал.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, чиновнику продлили срок содержания под стражей до 26 апреля этого года.

Напомним, заместитель министра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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