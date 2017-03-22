Замминистра экономического развития Тверской области оставили в СИЗО до конца апреля

В очередной раз суд рассмотрел ходатайство адвоката заместителя Министра экономического развития Тверской области об изменении меры пресечения. Защитник Дениса Ильина просил о домашнем аресте, но судья отказал.

В очередной раз суд рассмотрел ходатайство адвоката заместителя Министра экономического развития Тверской области об изменении меры пресечения. Защитник Дениса Ильина просил о домашнем аресте, но судья отказал. Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, чиновнику продлили срок содержания под стражей до 26 апреля этого года. Напомним, заместитель министра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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