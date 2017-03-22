23 апреля тверские велосипедисты откроют новый сезон

Клуб "ВелоТверь" приглашает всех велолюбителей города на спортивный праздник - Открытие сезона, который пройдёт 23 апреля. Традиционно сбор участников у памятника Афанасию Никитину в 9:00. Организаторы подготовили большую развлекательную программу, различные состязания и гонки.
Расписание праздника:
Площадка "Афанасий"
09:00-11:30 - регистрация участников
10:30-11:00 - гонка с раздельным стартом
11:00-11:30 - выступления спортивно-творческих коллективов,
Парад креативных велосипедов
11:30-12:00- торжественное открытие праздника
12:00-12:15 - построение велоколонны
12:15-13:00 - Движение колонны по маршруту наб. А. Никитина- Дорошиха
13:00-16:00 - спортивно-развлекательная часть на поляне "Дорошиха":
Велобарахолка
Благотворительная лотерея
Концерт
Велосоревнования:
- гонка кросс-кантри
- Семейная эстафета "Мама,папа, я - велосипедная семья"
- велосипедная дистанция для малышей от 3х лет
- велодартс
- велорыцарский турнир
- гонка 1-1
Площадки партнеров:
- спортивное ориентирование
- веревочный городок
- катание на лошадях
- прыжки на батуте
и многое другое.
В 2017 году, в рамках "Открытия велосезона -2017" объявляется конкурс для творческих велосипедистов на самый креативный велосипед. Вы можете украсить свой байк в любом стиле, придумать ему образ и самим гармонично влиться в него. У Афанасия все участники конкурса поучаствуют в отдельном велопараде.
На "Велобарахолку" можно привезти ненужные велозапчасти, велоаксессуары и пр. вещи, связанные с велосипедом, и обменять или продать их прямо на поляне. Или наоборот найти для себя что-то нужное и выгодное. Велобарахолка будет располагаться на отдельной площадке, участие свободное.
Комментарии (1)
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ksw
22.03.2017 12:26
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