Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

«Заказные» автобусы, которые перевозят в Тверской области пассажиров под брендом «Автоэкспресс» - это здоровая конкуренция для муниципальных АТП, которая сдерживает рост цен за проезд и обеспечивает пассажиров качественной услугой. Исполнительный директор НП «ТАС» Владимир Густов считает, что вместо того, чтобы «нападать» на перевозчиков «Автоэкспресс», нужно сообща сделать услугу более доступной и качественной.

«Заказные» автобусы, которые перевозят в Тверской области пассажиров под брендом «Автоэкспресс» - это здоровая конкуренция для муниципальных АТП, которая сдерживает рост цен за проезд и обеспечивает пассажиров качественной услугой. Исполнительный директор НП «ТАС» Владимир Густов считает, что вместо того, чтобы «нападать» на перевозчиков «Автоэкспресс», нужно сообща сделать услугу более доступной и качественной.

Итак, 19 марта читательница ТИА Кристина рассказала, что в Максатихе обанкротилось местное АТП, а потому теперь до Твери и обратно жители поселка добираются на перекладных. В АТП ТИА пояснили, что они не обанкротились, а временно приостановили свою работу, так как работать им стало не выгодно. Причина: «заказные» маршрутки «Автоэкспресса» вытесняют АТП с рынка – перевозят пассажиров по тому же маршруту, но на 100 рублей дешевле. В АТП заявили, что ждут вмешательства в проблему властей и правоохранителей, так как «Автоэкспресс» работает незаконно.

Некоммерческое партнерство «Тверской Автотранспортный Союз», которое создано для защиты интересов перевозчиков и пассажиров, высказало свою точку зрения на проблему.

- А что мешает АТП возить пассажиров выгодно - не за 300 рублей, а как частные перевозчики за 200? Что мешает покупать на полученную выгоду новые машины, чтобы пассажирам было комфортно? В системе «Автоэкспресс» 90% подвижного состава моложе 3 лет, и предприниматели регулярно обновляют парк. В муниципальных предприятиях транспорт не обновляется десятилетиями. А ссылка на РЭК, что именно она установила 300 рублей или другую максимальную сумму платы за проезд, это лукавство. Во-первых, РЭК устанавливает максимум, никто не запрещает оказывать услугу дешевле. Во-вторых, на межгороде РЭК вообще не устанавливает тариф, если бы не было конкуренции в лице «Автоэкспресс», муниципальные АТП могли бы взвинтить плату за проезд до любой отметки.

Владимир Густов рассказал, что сегодня в Тверской области в системе перевозки пассажиров автотранспортом работают два «игрока»:

1. регулярные перевозки и «Тверьавтотранс», с кассами на автовокзалах

2. «Автокспресс» с заказными автобусами малой вместимости и собственными кассами.

- Перевозчиков «Автоэкспресс» ругают за то, что они работают якобы незаконно, но это не так. Деятельность регламентируется Уставом городского, автомобильного и электрического наземного транспорта – ФЗ №259, а также Постановлением правительства РФ№112. Кроме того, у перевозчиков «Автоэкспресс» есть лицензия на осуществления регулярных перевозок и специальное «Уведомление» федеральной службы УГАДН, разрешающее заказные перевозки. Совершенно безосновательны обвинения «Автоэкспресс» и в том, что водители и машины не проходят никаких проверок. Это не так, каждая машина и каждый водитель ежедневно проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр. Весь подвижной состав оборудован тахографами, своего рода «черными ящиками», благодаря которым в любой момент можно узнать, с какой скоростью ехала машина, километраж пробега, соблюдался ли режим труда и отдыха водителя.

Обвиняют перевозчиков «Автоэкспресс» также в том, что они работают вне конкурсов. То есть муниципальные АТП участвуют в конкурсах, берут на себя ответственность, побеждают, а потом пассажиров возит «Автоэкспресс», а АТП жалуется на беззаконие и разорение. На деле же, конкурсы проводятся крайне редко, а районным транспортным предприятиям маршрутную карту выдали на основании договоров десятилетней давности, рассказал Владимир Густов. Но и это еще не все. Одна из причин срывов рейсов и отказов от перевозок, является хроническая задолженность перед перевозчиками «Тверьавтотранса».

- Сегодняшнее критическое финансовое состояние «Тверьавтотранса» имеет длительную историю. Еще в 2010 году ОАО «Тверьавтотранса» через суд получало компенсацию за перевозку льготных пассажиров. Там речь шла о сотнях миллионов рублей. Сначала Верховный Суд поддерживал выплату перевозчикам дополнительной компенсации, но потом ситуация изменилась, причем, некоторые решения были пересмотрены в обратную сторону. По «Тверьавтотрансу» суд принял решение, что нужно энное количество миллионов, которые дали как компенсацию, вернуть назад в федеральный бюджет. Деньги уже потрачены, а отдавать нужно. Вот и получается, что кассы автовокзалов собирают с пассажиров деньги, но до перевозчиков они не доходят или доходят с огромной задержкой. А бензин в долг никто отпускать не будет, как не будут работать без зарплаты водители. Перевозчики выигрывают конкурс, а потом не выходят в рейс – отказываются осуществлять перевозки. Вот она ответственность и конкурсы. Такая проблема недавно возникла, например, на маршруте «Тверь - Оленино». Индивидуальный предприниматель отказался от перевозки пассажиров. Мы связались с главой района Олегом Дубовым и предложили возобновить перевозки. С 20 февраля по этому маршруту пошли «заказные» автобусы «Автоэкспресса». Таких примеров по области немало. Причем, из-за пробелов в законодательстве, министерство транспорта не может в такой ситуации экстренно передать нам маршрутную карту. Вот и получается, что нас необоснованно обвиняют во всех тяжких.

По мнению Владимира Густова, «заказные» автобусы должны работать вместе с регулярными, как чартерные рейсы в авиаперевозках. У пассажира должно быть право выбора.

- Мы готовы договариваться, обсуждать и что не маловажно решать проблемы, связанные с перевозками пассажиров. Причем предприниматели готовы решать эти проблемы без привлечения бюджетных денег и различных муниципальных субсидий. Есть много различных социальных вопросов, для решения которых сэкономленные средства будут более необходимы.

По мнению Владимира Густова, для того, чтобы пассажирские перевозки в Тверской области стали более качественными нужно:

1. Синхронизировать продажу билетов «Тверьавтотранса» и «Автоэкспресса», чтобы на автовокзалах пассажиры могли покупать билеты и на «заказные» автобусы, а в кассах «Автоэкспресса», соответственно, и на регулярные.

2. Нужно провести исследование пассажиропотока, чтобы понять сколько рейсов нужно на том или ином маршруте, какой вместимости и в какое время нужно выпускать транспорт в рейс.

3. Для безопасности перевозок нужно провести обследование дорожных условий.

В свою очередь организации и предприниматели, работающие под брендом «Автоэкспресс», стараются оказывать услугу максимально качественно и доступно для населения.

- Билеты на машины «Автоэкспресса» можно оформить через интернет на сайте www.tvertas.ru, причем до пункта назначения и обратно. Кассы «Автоэкспресса» работают во всех муниципалитетах Тверской области, где осуществляются «заказные» перевозки, а также на Ленинградском вокзале в Москве. То есть гости столицы, которым нужно добраться, например, до Торжка, в Москве на вокзале могут купить все нужные билеты. В кассах «Автоэкспресс» продаются билеты на поезда, самолеты, сейчас обсуждается с РЖД возможность продажи билетов на «Ласточки». Такая услуга пилотно уже оказывается в кассе в Торжке.