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Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию - ТИА
22 Марта 2017 11:50
Автор: TIA

«Заказные» автобусы, которые перевозят в Тверской области пассажиров под брендом «Автоэкспресс» - это здоровая конкуренция для муниципальных АТП, которая сдерживает рост цен за проезд и обеспечивает пассажиров качественной услугой. Исполнительный директор НП «ТАС» Владимир Густов считает, что вместо того, чтобы «нападать» на перевозчиков «Автоэкспресс», нужно сообща сделать услугу более доступной и качественной.

Итак, 19 марта читательница ТИА Кристина рассказала, что в Максатихе обанкротилось местное АТП, а потому теперь до Твери и обратно жители поселка добираются на перекладных. В АТП ТИА пояснили, что они не обанкротились, а временно приостановили свою работу, так как работать им стало не выгодно. Причина: «заказные» маршрутки «Автоэкспресса» вытесняют АТП с рынка – перевозят пассажиров по тому же маршруту, но на 100 рублей дешевле. В АТП заявили, что ждут вмешательства в проблему властей и правоохранителей, так как «Автоэкспресс» работает незаконно.

Некоммерческое партнерство «Тверской Автотранспортный Союз», которое создано для защиты интересов перевозчиков и пассажиров, высказало свою точку зрения на проблему.

- А что мешает АТП возить пассажиров выгодно - не за 300 рублей, а как частные перевозчики за 200? Что мешает покупать на полученную выгоду новые машины, чтобы пассажирам было комфортно? В системе «Автоэкспресс» 90% подвижного состава моложе 3 лет,  и предприниматели регулярно обновляют парк. В муниципальных предприятиях транспорт не обновляется десятилетиями. А ссылка на РЭК, что именно она установила 300 рублей или другую максимальную сумму платы за проезд, это лукавство. Во-первых, РЭК устанавливает максимум, никто не запрещает оказывать услугу дешевле. Во-вторых, на межгороде РЭК вообще не устанавливает тариф, если бы не было конкуренции в лице «Автоэкспресс», муниципальные АТП могли бы взвинтить плату за проезд до любой отметки.

Владимир Густов рассказал, что сегодня в Тверской области в системе перевозки пассажиров автотранспортом работают два «игрока»:

1. регулярные перевозки и «Тверьавтотранс», с кассами на автовокзалах

2. «Автокспресс» с заказными автобусами малой вместимости и собственными кассами.

- Перевозчиков «Автоэкспресс» ругают за то, что они работают якобы незаконно, но это не так. Деятельность регламентируется Уставом городского, автомобильного и электрического наземного транспорта – ФЗ №259, а также Постановлением правительства РФ№112. Кроме того, у перевозчиков «Автоэкспресс» есть лицензия на осуществления регулярных перевозок и специальное «Уведомление» федеральной службы УГАДН, разрешающее заказные перевозки. Совершенно безосновательны обвинения «Автоэкспресс» и в том, что водители и машины не проходят никаких проверок. Это не так, каждая машина и каждый водитель ежедневно проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр. Весь подвижной состав оборудован тахографами, своего рода «черными ящиками», благодаря которым в любой момент можно узнать, с какой скоростью ехала машина, километраж пробега, соблюдался ли режим труда и отдыха водителя.

Обвиняют перевозчиков «Автоэкспресс» также в том, что они работают вне конкурсов. То есть муниципальные АТП участвуют в конкурсах, берут на себя ответственность, побеждают, а потом пассажиров возит «Автоэкспресс», а АТП жалуется на беззаконие и разорение. На деле же, конкурсы проводятся крайне редко,  а районным транспортным предприятиям маршрутную карту выдали на основании договоров десятилетней давности, рассказал Владимир Густов. Но и это еще не все. Одна из причин срывов рейсов и отказов от перевозок, является хроническая задолженность перед перевозчиками «Тверьавтотранса».

- Сегодняшнее критическое финансовое состояние «Тверьавтотранса» имеет длительную историю. Еще в 2010 году ОАО «Тверьавтотранса» через суд получало компенсацию за перевозку льготных пассажиров. Там речь шла о сотнях миллионов рублей. Сначала Верховный Суд поддерживал выплату перевозчикам дополнительной компенсации, но потом ситуация изменилась, причем, некоторые решения были пересмотрены  в обратную сторону.  По «Тверьавтотрансу» суд принял решение, что нужно энное количество миллионов, которые дали как компенсацию, вернуть назад в федеральный бюджет. Деньги уже потрачены, а отдавать нужно. Вот и получается, что кассы автовокзалов собирают с пассажиров деньги, но до перевозчиков они не доходят или доходят с огромной задержкой. А бензин в долг никто отпускать не будет, как не будут работать без зарплаты водители. Перевозчики выигрывают конкурс, а потом не выходят в рейс – отказываются осуществлять перевозки. Вот она ответственность и конкурсы. Такая проблема недавно возникла, например, на маршруте «Тверь - Оленино». Индивидуальный предприниматель отказался от перевозки пассажиров. Мы связались с главой района Олегом Дубовым и предложили возобновить перевозки. С 20 февраля по этому маршруту пошли «заказные» автобусы «Автоэкспресса». Таких примеров по области немало. Причем, из-за пробелов в законодательстве, министерство транспорта не может в такой ситуации экстренно передать нам маршрутную карту. Вот и получается, что нас необоснованно обвиняют во всех тяжких.

По мнению Владимира Густова, «заказные» автобусы должны работать вместе с регулярными, как чартерные рейсы в авиаперевозках. У пассажира должно быть право выбора.

- Мы готовы договариваться, обсуждать и что не маловажно решать проблемы, связанные с перевозками пассажиров. Причем предприниматели готовы решать эти проблемы без привлечения бюджетных денег и различных муниципальных субсидий. Есть много различных социальных вопросов, для решения которых сэкономленные средства будут более необходимы.

По мнению Владимира Густова, для того, чтобы пассажирские перевозки в Тверской области стали более качественными нужно:

1. Синхронизировать продажу билетов «Тверьавтотранса» и «Автоэкспресса», чтобы на автовокзалах пассажиры могли покупать билеты и на «заказные» автобусы, а в кассах «Автоэкспресса», соответственно, и на регулярные.

2. Нужно провести исследование пассажиропотока, чтобы понять сколько рейсов нужно на том или ином маршруте, какой вместимости и в какое время нужно выпускать транспорт в рейс.

3. Для безопасности перевозок нужно провести обследование дорожных условий.

В свою очередь организации и предприниматели, работающие под брендом «Автоэкспресс», стараются оказывать услугу максимально качественно и доступно для населения.

- Билеты на машины «Автоэкспресса» можно оформить через интернет на сайте www.tvertas.ru, причем до пункта назначения и обратно. Кассы «Автоэкспресса» работают во всех муниципалитетах Тверской области, где осуществляются «заказные» перевозки, а также на Ленинградском вокзале в Москве. То есть гости столицы, которым нужно добраться, например, до Торжка, в Москве на вокзале могут купить все нужные билеты. В кассах «Автоэкспресс» продаются билеты на поезда, самолеты, сейчас обсуждается с РЖД возможность продажи билетов на «Ласточки». Такая услуга пилотно уже оказывается в кассе в Торжке.

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Метки: «Заказные» автобусы Исполнительный директор НП «ТАС» Владимир Густов «Автокспресс»
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Комментарии (17)

  • Leo-L 
    Как я понимаю, у владельцев «заказных автобусов" более гибкий подход к организации перевозок, они более юридически подкованы и грамотны, не обременены лишним балластом.(ненужной недвижимостью, кадрами, соц. обязательствами), нежели неповоротливые АТП. Для пассажиров они более выгодны в настоящий момент. Но когда АТП почат в бозе, а сие неминуемо, то "здоровая конкуренция" благополучно закончится, цены возрастут, и просто один перевозчик сменит другого.
    22.03.2017 12:17
    1 | 16

    • BillyD 
      Густов клоун. "Что мешает возить по 200? Что мешает покупать новые автобусы?". 
Да так,ничего,налоги,отчисления в ПФР и другие фонды,содержание парка и так далее. А у частника шайтан-арба и черный нал
      22.03.2017 12:37
      2 | 6

      • Esquire 
        Как вы может утверждать о "черном нале" и прочем? Вы там работали? Или вы работали на муниципальном предприятии? И точно знаете об их отчислениях...
А уж если говорить про содержание парка, то  муниципальные  предприятия на маршруты давно выпускают старую технику, и виновны в этом точно не частники. Те проблемы о которых говорят и на что жалуются в АТП, звучали еще 5-7 лет назад.
        22.03.2017 12:46
        3 | 2

      • BARBAdos 
        какой нал? Вы сами сходите в их кассу и посмотрите - кассовый чек ,договор фрахтования, именной билет (по паспорту). Все там нормально налажено - мало того, эти автоэкспрессы еще и РЖД порядочно подговнили, переманив пассажиров с того же торжокского направления...
        22.03.2017 15:07
        1 | 0

        • ilich 
          Так называемые "кассы" Автоэксперсса это совсем иное предприятие. Это деньги Зеленина, - программное обеспечение, сами кассы.  И они не имеют никакого отношения к самим перевозкам. 
Перевозчики за это платят определенный процент с билета и всё. Не дай бог, если что с Вами случится в пути и если у конкретного перевозчика нет страховки, то "кассы" со всеми Вашими паспортами, инн, и номерами мест только плечами пожмут.
          22.03.2017 16:03
          0 | 0

  • Ametist 
    Чтобы ни говорили, а почитать мнение частников интересно. В этом плане хорошо,что ТИА спрашивает и тех и других.
    22.03.2017 12:33
    1 | 7

    • Koppel 
      ТИА по большому счёту до лампочки плюрализм мнений. Главное - количество просмотров сайта...
      22.03.2017 12:56
      1 | 5

  • Житель подземелья 
    Сей гражданин как минимум лукавит. Отправление частника за 10-15 минут до рейса автобуса АТП - это ни разу не здоровая конкуренция. Опять же, в этих автобусах хорошо ехать одному без вещей (ну там рюкзачок какой как максимум), а вот с более-менее приличной сумкой в него уже сесть проблематично. То, что они хотят выйти на разговор с муниципалами похвально, но сей товарищ все же несколько перегибает палку в свою сторону (хотя муниципалы делают то же самое).
    22.03.2017 12:42
    0 | 7

  • Igor83 
    Не знаю как в других городах, но если бы в Оленино экспресса не было, то ездили бы мы сейчас на попутках. Так что пусть работают.
    22.03.2017 12:55
    1 | 5

  • phils 
    каждый кулик свое болото хвалит, было бы удивительно если бы коммерческий перевозчик был за работу патп.
раз пошла такая пьянка, думаю что ответственным чиновникам необходимо проверить факты изложенные на тиа и сделать выводы, перетряхнуть как следует патп, сделать ему определенные преференции в работе и внимательно проверить коммерсантов.
    22.03.2017 13:03
    1 | 5

  • testoff 
    Думаю частники делают свою работу гораздо качественнее чем МУПы или ГУПы, которые привыкли воровать и жить на дотации государства.
Уверен если бы частникам не мешали они бы сделали все не хуже чем в европе!!!
    22.03.2017 13:06
    2 | 3

    • Житель подземелья 
      Это те частники, которые несколько человек угробили на маршрутке Торжок-Тверь? Частник (в любой сфере) должен контролироваться соответствующими госорганами, иначе в погоне за прибылью он такого наворотит, что мало не покажется. Другое дело, что здоровую конкуренцию никто не отменял, но что-то в сфере перевозок в Твери и области конкуренция просматривается слабо.
      22.03.2017 13:10
      1 | 5

  • Esquire 
    Давайте начистоту, можно ругать экспрессы, но представьте, что идея удалась, и завтра частные автобусы в рейс не вышли. Может людям живущим в твери глубоко плевать на это, но тем, кто в районах это вряд ли понравится.  
Районные атп как ездили 3 раза в день так и будут, те кому не хватило места поедут стоя только в два раза дороже чем участников. Пересматривать расписание и цены никто не станет. Потому что живет любое районное предприятие вековыми традициями (и это не только к транспортной сфере относится).
    22.03.2017 13:21
    2 | 3

  • jeronimo 
    скопировал:
Что общего у Твери и Ухты? Казалось бы – странный вопрос, но причина куда хуже, поскольку объединяет наши города одна автобусная мафия, одна схема реализации, одна ключевая фигура. Захват автобусных маршрутов в 2011г. в Твери, повторяется под копирку теми же фигурантами в центре Коми в 2016-ом в Ухте. Пять лет назад 150 тверских предпринимателей-перевозчиков встали на защиту своих конституционных прав, дело дошло до обращения в прокуратуру, суд, МВД и даже к президенту России. Не поленитесь и уделите немного времени на изучение материала, чтобы знать уязвимые места врага. 

Акт I - начало: 
Замыливание глаз общественности второстепенными темами и игнорирование дел насущных и значимых со стороны СМИ, говорит либо о неумении определять приоритеты (читай тупости), либо об умысле (продажности), более того - одни стали отмазывать администрацию и новых хозяев рынка и перекладывать вину за первый неудачный день на наших ухтинских маршрутчиков, обвиняя их в одностороннем отказе осуществления перевозок, обещали возить людей аж до 10 числа, но организовали саботаж. На самом деле, сегодня еще не подписан договор ни с одним из перевозчиков. И до 10 декабря по сути все нарушают закон, договора на руках нет ни у кого. Наши ухтинские перевозчики, опасались воздействия административного ресурса и штрафов в 300 тыс. руб., поэтому попросту не вышли на маршруты, чтобы не создать прецедент. Некоторые именно сегодня отважились выйти и немного пощекотать нервы захватчикам, и это их ответ коррупции, правда на один-два дня. И сразу же в их сторону пошли телефонные звонки с угрозами. 

Акт II – захват маршрутов: 
Депутаты города, наделившие Османова властью, то ли из-за лени, то ли от глупости и страха (что скорее всего) - молчат и разбираться в вопросе и не планируют, я же уделил немного времени и решил вникнуть, как живут города, в которых ходят ПАЗики. И буквально, через 5 минут, мне на глаза попалось открытое письмо президенту России (см. вложения) от перевозчиков Твери. Ситуация, описанная в тексте, полностью повторяет события в Ухте, но самое главное, что за этими обстоятельствами стоят одни и те же люди. В 2011 году тверские газеты, сайты и общественники начали бить тревогу. В городе проходил «рейдерский захват» автобусных маршрутов, руководил процессом некто Рукавишников Александр Владимирович, возглавлявший компанию «Тверьавтотранс». После общественного резонанса в Твери, г-н Рукавишников выпал из дел города и переключился по-видимому на Коми, человек с такой же фамилией, именем, отчеством и годом рождения возглавляет сейчас «Сыктывкарское АТП №1», которое и выиграло ухтинский конкурс. Сейчас тверскую схему пытаются реализовать в Ухте и наладить во всей Республике. Вероятно, связь между чиновниками и аффилированным предприятием возникла еще в Сыктывкаре, когда Магомед Османов был вице-мэром и как раз-таки курировал транспортные вопросы города. 

Акт III - нарушения в Ухте: 
Очевидно, что автопарк Ухты требует замены маршрутных автобусов, но всех качественных изменений можно достичь, обозначив условия планомерными темпами и безболезненно всего за один год. 
Напомню, что администрация Ухты действовала по шаблону Твери-2011, а именно - затягивала аукцион, отменяла и переносила его несколько раз, переписывая условия конкурса под конкретное предприятие. Очень интересен тот факт, что торги по обоим лотам прошли в два дня, но по первому лоту продлились не больше часа и поднялись всего на 40 тыс. руб. от первоначальной суммы, а вот второй лот пошел куда живее, торги за него длились трое суток и цена поднялась аж на 1 млн. 100 тыс. руб. Такого еще ни разу не было, что бы на торгах сумма поднялась всего на 40 т.р. за лот, на другом на 1 млн. 
Администрация при всех последних руководителях создала такие условия, что людям просто не 
куда было развиваться. Брать лизинг или кредит без гарантий, что они завтра не останутся за бортом. Отсюда и старые газели на улицах города. Власть делала все, что бы этот кластер просто не создался в Ухте. 
Создание условий для отдельных предприятий, корректировка условий конкурса, отмена и перенос аукционов из-за проблем с получением лизинга афилированным предприятием, отказ в участии ухтинским перевозчикам и общий сговор, привели к определенным последствия уже сейчас. 

Акт IV - законное рабство: 
Сегодня условия аукциона состряпаны так, что компания выигравшая аукцион на маршруты становится «Царем» на этих маршрутах. Не имея толком свою собственную технику, «Сыктывкарское АТП №1» будет заключать договора и привлекать наших же предпринимателей. По условиям договора те предприниматели, которые согласились работать под «Сыктывкарское АТП №1» обязаны проходить на этом предприятие медика и механика, хотя у каждого предпринимателя есть свои механики со всеми разрешениями. Ставить технику предприниматели также обязаны на территории базы, которую недавно арендовало «Сыктывкарское АТП №1» на Дежнево. И вместо того, что бы хранить автобусы в теплых боксах, как сейчас делают ухтинцы, необходимо будет ставить свою технику на улице под открытым небом, т.к. на этой базе теплых боксов в нужном количестве просто нет. Немаловажным является условие, по которому перевозчики, работая сами на себя, обязаны сдавать все деньги в конце дня в кассу предприятия и в конце месяца при хорошем поведении, может быть им будут полностью отдавать заработанные средства. Что будут придирки и штрафы – подразумевается по умолчанию. Сегодня, «Сыктывкарское АТП №1» обязуется платить водителям и кондукторам суммы по 30-40 т.р., но уже в кулуарах анонсировали, что это невыгодно и кондукторы вообще не нужны будут, оплата проезда на ПАЗиках осуществляться будет в дальнейшем через водителя. Экономия за счет безопасности, а в случае чего - виноват водитель. 


Акт V – главный герой: 
Если вы забьете в поисковике Рукавишников Александр Владимирович, то всплывут статьи (приведены ниже). Этот г-н ранее руководил предприятием «Тверьавтотранс» в Твери, где странным образом за одну ночь сгорали 20 автобусов конкурентов перевозчиков, где избивали тех, кто был не согласен на «рабство» этой компании. Сейчас Рукавишников настолько уверен в себе и в своей безнаказанности, что даже не поставил вместо себя «куклу» на должность директора «Сыктывкарского АТП №1», а лично его возглавил и идет по тому же плану уже у нас дома. 
Прочитайте очень внимательно, о чем пишут в статьях и комментариях Твери: 
http://tvernews.ru/news/71726/ 
http://www.gazeta.tver.ru/articles.php?id=7835 

СМИ Коми, активно цитируют г-на Рукавишникова, который рапортует о полном порядке на предприятии и убеждает нас в выгоде их сговора. В свое время Рукавишникова цитировали и тверские провластные медиа-ресурсы, навязывающие жителям удобную им точку зрения.
    22.03.2017 13:58
    1 | 1

    • ilich 
      А Рукавишников никуда и не выпадал из Твери. 
То, что сейчас происходит в Тверской области, - это реактивная "боль" связки Зеленин (деньги)  - Суязов  (админ.ресурс) - Рукавишников (исполнитель).
Именно поэтому и "реактивная", - выпал Андрей Суязов. Нынешней администрации пока не до пассажирских перевозок.
      22.03.2017 15:54
      0 | 0

  • ilich 
    Как  неожиданно, - крик  отчаяния  Кристины из  Максатихи  вновь  обнажил  застарелую проблему  межмуниципальных   автобусных перевозок  в нашей области.
Прочитал  я ответ  директора местного ПАТП,  удивился бессилию Министерства транспорта.  Особо доставил удовольствие комментарий гражданина Густова своей полуправдой . 
 Что хотелось бы сказать, уважаемые?  Безусловно,  можно и дальше изображать «битву титанов» - судиться, отвлекать от работы ГИБДД и привлекать полицию, но что это даст?  Ничего. Ибо в таких войнах страдает в первую очередь  пассажир, то есть тот самый человек, ради которого и  строится весь этот бизнес, без разницы  - государственный или частный. 
Какой выход?  
Он сформулирован давно  Альбертом  Эйнштейном : « Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме.»
Я знаю, как её решить. Только это решение не понравится Густову и Рукавишникову. Не понравится Лейману и Барабанову. Но понравится жителям области и руководству. Ибо и автобусы будут ездить, и бюджет получит деньги.
К сожалению, с наступлением весны доступная среда не стала более доступной в Твери для людей с ограниченными возможностями передвижения, поэтому я готов пригласить к себе в гости Игоря Михайловича Руденю и предложить ему свой вариант решения.
Угощу вкусным кофе.
    22.03.2017 15:49
    1 | 0

  • 990011 
    Правильно все сказал этот товарищ. Малый бизнес нужно поддерживать, особенно когда они не просят денег на поддержку. В бюджете нет денег чтобы детские сады строить, а МУПАМ сколько не дай им все мало. Меньше воровать нужно.
    22.03.2017 16:01
    0 | 0
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