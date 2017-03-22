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Уроженец Тверской области грабил пенсионеров в соседнем регионе

Уроженец Тверской области грабил пенсионеров в соседнем регионе - ТИА
22 Марта 2017 11:40
Автор: TIA

Видео

Сотрудники полиции ОМВД России по Клинскому району задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в совершении серии грабежей.

«Установлено, что злоумышленник под видом сотрудника социальной защиты, заходил в дома пожилых людей и, применяя к ним физическую силу, похищал денежные средства», - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Говорится также, что доказана причастность задержанного к совершению двух эпизодов противоправной деятельности на территории Клинского района. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Видео ОМВД России по Клинскому району МО.

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Метки: грабил пенсионеров ограбление
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Комментарии (2)

  • uabumoderoff 
    Опять "хорошая" новость об уроженце.Скоро начнут думать,что в тверской области одни ублюдки урождаются.
    22.03.2017 12:24
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  • Buzzer 
    Правильно. Нельзя воровать там, где ты живёшь.
    22.03.2017 12:53
    0 | 0
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