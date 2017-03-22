Уроженец Тверской области грабил пенсионеров в соседнем регионе

Сотрудники полиции ОМВД России по Клинскому району задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в совершении серии грабежей.

Сотрудники полиции ОМВД России по Клинскому району задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в совершении серии грабежей.

«Установлено, что злоумышленник под видом сотрудника социальной защиты, заходил в дома пожилых людей и, применяя к ним физическую силу, похищал денежные средства», - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Говорится также, что доказана причастность задержанного к совершению двух эпизодов противоправной деятельности на территории Клинского района. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Видео ОМВД России по Клинскому району МО.