Появилось видео, как ВАЗ врезался в самосвал

ДТП зафиксировал регистратор одного из участников аварии.

ДТП зафиксировал регистратор одного из участников аварии.

Напомним, все произошло 19 марта на улице Коминтерна. ВАЗ-2114 на большой скорости подрезал попутный автомобиль и выехал на встречку, где врезался в самосвал. От удара легковой автомобиль отбросило, и он столкнулся с Volkswagen. Сообщалось, что водитель «четырнадцатой» был пьян.

Автор фото Михаил Картошкин

Автор видео: Авто Страсть.