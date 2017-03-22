Появилось видео, как ВАЗ врезался в самосвал

ДТП зафиксировал регистратор одного из участников аварии.
Напомним, все произошло 19 марта на улице Коминтерна. ВАЗ-2114 на большой скорости подрезал попутный автомобиль и выехал на встречку, где врезался в самосвал. От удара легковой автомобиль отбросило, и он столкнулся с Volkswagen. Сообщалось, что водитель «четырнадцатой» был пьян.
Автор фото Михаил Картошкин
Автор видео: Авто Страсть.
Комментарии (4)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
evgen69
22.03.2017 11:51
1
|
3