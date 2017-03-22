В Твери в магазине грабитель отобрал у покупателя 19 000 рублей

Сообщение о грабеже поступило в дежурную часть, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские поговорили с пострадавшим и выяснили, что неизвестный мужчина вошел в помещение торгового зала и силой отобрал 19 000 рублей.

Сообщение о грабеже поступило в дежурную часть, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские поговорили с пострадавшим и выяснили, что неизвестный мужчина вошел в помещение торгового зала и силой отобрал 19 000 рублей.

Очевидцы подробно описали полицейским приметы грабителя, благодаря чему вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Злоумышленника доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина свою вину полностью признал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».