В Тверской области на трассе водитель «Ауди» уснул и врезался в бетонный блок

21 марта около 01.50 на 167 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 56-летний водитель, управляя «Ауди 200» ехал со стороны Санкт-Петербурга в Москву со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением.

21 марта около 01.50 на 167 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 56-летний водитель, управляя «Ауди 200» ехал со стороны Санкт-Петербурга в Москву со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, мужчина уснул за рулем и врезался в бетонный блок разделительного ограждения.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, с травмами мужчина доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Твери.