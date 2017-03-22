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В Тверской области на трассе водитель «Ауди» уснул и врезался в бетонный блок

22 Марта 2017 09:57
Автор: TIA

21 марта около 01.50 на 167 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 56-летний водитель, управляя «Ауди 200» ехал со стороны Санкт-Петербурга в Москву со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, мужчина уснул за рулем и врезался в бетонный блок разделительного ограждения.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, с травмами мужчина доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Твери.

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Метки: дтп на трассе водитель уснул за рулем врезался в бетонный блок дтп с пострадавшим
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    Ааааа дайте в рукииии мнееее баааяяяннн! Я порву его к хренааааммммм!
(это такой тооонкий намек)
    22.03.2017 10:07
    0 | 2

  • Beqbmak 
    одно название ауди
    22.03.2017 10:27
    0 | 0
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