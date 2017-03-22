В Тверской области педагогам детских домов восстановят компенсации на оплату жилья

В Тверской области педагогам ряда детских домов в Калининском, Торжокском и Андреапольском районах восстановят компенсации на оплату жилья, отопления и освещения. Законодательная инициатива, уточняющая категории граждан, имеющих право на выплату, одобрена на заседании регионального Правительства.

В Тверской области педагогам ряда детских домов в Калининском, Торжокском и Андреапольском районах восстановят компенсации на оплату жилья, отопления и освещения. Законодательная инициатива, уточняющая категории граждан, имеющих право на выплату, одобрена на заседании регионального Правительства.

Педагогические работники были лишены права на эту компенсацию в начале 2016 года в связи с реорганизацией государственных образовательных учреждений в казенные.

- Мы включаем специалистов, работающих в этих учреждениях, в список граждан, которые будут получать компенсацию. Важно, что такое право сохранено за сотрудниками и при выходе на пенсию. Эта важная система поддержки и стимулирования педагогов, – сказал губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2017 году компенсационную выплату получат 9657 педагогов, проживающих и работающих в сельской местности. Ее размер составляет 1500 рублей ежемесячно.