В Тверской области действует "горячая линия" по вопросам профилактики и лечения наркомании и реабилитации наркозависимых

До 24 марта включительно в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» по телефонам 8 (4822) 55-51-95 и 8 (4822) 55-95-90 действует «горячая линия», позвонив на которую с 9:00 до 17:30, жители Тверской области могут получить консультацию по вопросам профилактики, лечения наркомании, а также реабилитации наркозависимых, сообщить информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

До 24 марта включительно в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» по телефонам 8 (4822) 55-51-95 и 8 (4822) 55-95-90 действует «горячая линия», позвонив на которую с 9:00 до 17:30, жители Тверской области могут получить консультацию по вопросам профилактики, лечения наркомании, а также реабилитации наркозависимых, сообщить информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В 2016 году показатель выздоровления пациентов наркологической службы в Тверской области составил 4,49 на 100 больных среднегодового контингента, что на 17,2% выше уровня 2015 года и в 2,8 раза выше, чем в ЦФО. В целом по стране и ЦФО отмечается снижение заболеваемости наркоманией, при этом в Тверской области заболеваемость (4,94 чел. на 100 тыс. населения) ниже общероссийских значений на 65% и ниже показателей ЦФО на 66,8% (14,1 и 14,9 чел. на 100 тыс. населения соответственно).

Качественное улучшение показателей удалось достичь, в том числе, благодаря реализации профилактических мероприятий и совершенствованию диагностической базы наркологической службы. Так, в 2016 году в рамках работы Министерства здравоохранения Тверской области по укреплению материально-технической базы в Областной наркологический диспансер было закуплено оборудование для подтверждающих химико-токсикологических исследований и проведена установка методик определения психоактивных веществ в биологических объектах, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.