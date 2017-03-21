Тверская область готовится к посевной: о семенах, невнимательных трактористах и проблемах из лихих 90-х

На заседании правительства Тверской области чиновники и аграрии обсудили подготовку к сезонным полевым работам. Губернатор Игорь Руденя объяснил, чего он хочет от власти на местах, сельхозпроизводи
Губернатор напомнил, что президент поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначени
Под урожай 2017 года сельхозтоваропро
Тем не менее, пока что среди регионов ЦФО Тверская область занимает 14-е место по посевным площадям зерновых, 12-е по количеству овощей, четвёртое по картофелю и первое по льну. В 2017 году тверские аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тысяч тонн льноволокна.
Что касается семенного фонда, то Тверская область мало зависит от курса валют: как объяснил Павел Мигулёв, практически все семена у нас отечественного производства. Объем минеральных удобрений увеличивается с каждым годом, количество сельхозтехники тоже, «хотя нам ещё есть, к чему стремиться», - честно прокомментировал министр.
В министерстве сельского хозяйства провели анализ объёма посевных площадей в динамике с 1990 по 2017 год. За 27 лет их количество сократилось от 50 до 80% в разных районах. Больше всего потерял Жарковский район – 98 % земель, Спировский район – 87%, Бельский – 85%, Оленинский – 82%. Как пояснил Павел Мигулёв, сейчас в районах-аутсайде
Игорь Руденя попросил остановиться на этих слайдах и внимательно их изучал:
- Ужасные проценты. То есть у нас в 1990 году был 1 миллион 440 тысяч гектар посевных, сейчас – 534 тысячи. Почти в три раза. В общем, потенциал у нас есть.
Губернатор напомнил, что за пять ближайших лет пахотные земли должны увеличиться минимум на 100 тысяч гектаров. В правительстве Тверской области рассматривается возможность увеличения субсидий по этому направлению. И попросил сельхозпроизводи
Глава Рамешковского района отчитался, что вместо запланированных в 2017 году 500 гектаров в районе введут в оборот 1 070. Губернатор сказал, что на этом останавливаться не стоит и на осень нужно запланировать ещё больше.
Глава Ржевского района Валерий Румянцев согласился, что введение в оборот сельскохозяйстве
С тем, что сегодняшняя проблема с введением в оборот сельхозземель уходит своими корнями в 90-е, согласился и Николай Баранник, глава Андреапольского района. Он рассказал, что в районе весной планируется ввести в оборот 300 гектаров, столько же осенью. Вместо рассуждений о «лихих девяностых» губернатор сложил 300+300 и посчитал, что в течение года в Андреапольском районе должно быть введено 1000 гектар. Глава района улыбнулся, но согласился.
- Игорь Михайлович умеет уговаривать, - послышалось из зала.
Начальник Гостехнадзора два раза пытался начать своё выступление со слов: «Благодаря правительству Тверской области...», - губернатор останавливал его и просил никого не хвалить и сказать, что нужно сделать. В зале заседаний стоял хохот.
В итоге спикер рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться: недобросовестные дилеры, которые отказываются ремонтировать технику по гарантии и невнимательные трактористы, которые не читают руководство по эксплуатации, из-за чего трактора ломаются.
В финале выступлений Олег Балаян, ректор ТГСХА, предложил развернуть единый сельскохозяйственный консультационный центр Тверской области, «тем более, организация, которая готова этим заняться, уже есть» (явно имея в виду сельскохозяйстве
Из цифр: чтобы обеспечить проведение весенних агротехнических работ в оптимальные сроки, выделено около 500 млн рублей. Средства будут выплачены сельскохозяйстве
Комментарии (3)
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Бертран
21.03.2017 19:32
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RSERG
21.03.2017 19:40
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konbur
21.03.2017 19:43
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