Тверская область готовится к посевной: о семенах, невнимательных трактористах и проблемах из лихих 90-х

На заседании правительства Тверской области чиновники и аграрии обсудили подготовку к сезонным полевым работам. Губернатор Игорь Руденя объяснил, чего он хочет от власти на местах, сельхозпроизводителей и предпринимателей, а те рассказали о своих проблемах.

На заседании правительства Тверской области чиновники и аграрии обсудили подготовку к сезонным полевым работам. Губернатор Игорь Руденя объяснил, чего он хочет от власти на местах, сельхозпроизводи телей и предпринимателей , а те рассказали о своих проблемах.

Губернатор напомнил, что президент поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначени я, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест и, как следствие, повышении качества жизни в сельской местности. Доложить о подготовке к посевной кампании-2017 Игорь Руденя попросил министра сельского хозяйства Павла Мигулёва.

Под урожай 2017 года сельхозтоваропро изводители Верхневолжья засеяли порядка 11 тысяч гектаров озимыми культурами. Яровой сев стартует примерно в середине апреля и пройдёт на 181,8 тысячах гектаров, что на 27,6 тысяч больше, чем в прошлом году. Передовики по числу сельхозугодий – Кашинский, Бежецкий, Старицкий, Калининский, Ржевский, Конаковский и Торжокский районы.

Тем не менее, пока что среди регионов ЦФО Тверская область занимает 14-е место по посевным площадям зерновых, 12-е по количеству овощей, четвёртое по картофелю и первое по льну. В 2017 году тверские аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тысяч тонн льноволокна.

Что касается семенного фонда, то Тверская область мало зависит от курса валют: как объяснил Павел Мигулёв, практически все семена у нас отечественного производства. Объем минеральных удобрений увеличивается с каждым годом, количество сельхозтехники тоже, «хотя нам ещё есть, к чему стремиться», - честно прокомментировал министр.

В министерстве сельского хозяйства провели анализ объёма посевных площадей в динамике с 1990 по 2017 год. За 27 лет их количество сократилось от 50 до 80% в разных районах. Больше всего потерял Жарковский район – 98 % земель, Спировский район – 87%, Бельский – 85%, Оленинский – 82%. Как пояснил Павел Мигулёв, сейчас в районах-аутсайде рах ведется активный поиск пригодных земель.

Игорь Руденя попросил остановиться на этих слайдах и внимательно их изучал:

- Ужасные проценты. То есть у нас в 1990 году был 1 миллион 440 тысяч гектар посевных, сейчас – 534 тысячи. Почти в три раза. В общем, потенциал у нас есть.

Губернатор напомнил, что за пять ближайших лет пахотные земли должны увеличиться минимум на 100 тысяч гектаров. В правительстве Тверской области рассматривается возможность увеличения субсидий по этому направлению. И попросил сельхозпроизводи телей и глав районов рассказать о ситуации на местах.

Глава Рамешковского района отчитался, что вместо запланированных в 2017 году 500 гектаров в районе введут в оборот 1 070. Губернатор сказал, что на этом останавливаться не стоит и на осень нужно запланировать ещё больше.

Глава Ржевского района Валерий Румянцев согласился, что введение в оборот сельскохозяйстве нных земель – одно из важных направлений деятельности для каждого района Тверской области. И сегодняшний объем засеянного льна, по мнению главы района, далеко не предел. В 90-х годах земельные угодья оказались в частных руках, и вернуть все обратно не так-то просто. Валерий Румянцев предложил усовершенствоват ь нормативную базу, позволяющую изъять неиспользуемые сельхозземли и использовать их по прямому назначению.

С тем, что сегодняшняя проблема с введением в оборот сельхозземель уходит своими корнями в 90-е, согласился и Николай Баранник, глава Андреапольского района. Он рассказал, что в районе весной планируется ввести в оборот 300 гектаров, столько же осенью. Вместо рассуждений о «лихих девяностых» губернатор сложил 300+300 и посчитал, что в течение года в Андреапольском районе должно быть введено 1000 гектар. Глава района улыбнулся, но согласился.

- Игорь Михайлович умеет уговаривать, - послышалось из зала.

Начальник Гостехнадзора два раза пытался начать своё выступление со слов: «Благодаря правительству Тверской области...», - губернатор останавливал его и просил никого не хвалить и сказать, что нужно сделать. В зале заседаний стоял хохот.

В итоге спикер рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться: недобросовестные дилеры, которые отказываются ремонтировать технику по гарантии и невнимательные трактористы, которые не читают руководство по эксплуатации, из-за чего трактора ломаются.

В финале выступлений Олег Балаян, ректор ТГСХА, предложил развернуть единый сельскохозяйственный консультационный центр Тверской области, «тем более, организация, которая готова этим заняться, уже есть» (явно имея в виду сельскохозяйстве нную академию). Губернатор оценил идею и обещал подумать над этим.

Из цифр: чтобы обеспечить проведение весенних агротехнических работ в оптимальные сроки, выделено около 500 млн рублей. Средства будут выплачены сельскохозяйстве нным товаропроизводит елям Тверской области. Ну а всего в 2017 году финансирование АПК Верхневолжья составит порядка 2,4 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016-м. В частности, около 400 млн рублей — средства регионального бюджета, более 2 млрд рублей — поддержка из федеральной казны.