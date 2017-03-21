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Тверичанка заняла третье место на всероссийском конкурсе молодых поэтов «Зеленый листок»

21 Марта 2017 18:57
Автор: TIA

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Твери были подведены итоги всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок». В этом году впервые в нем приняли участие авторы из разных регионов России. Награждение победителей проходило в Доме поэзии Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства области.

Конкурс, инициатором и организатором которого является наш земляк, Лауреат Государственной премии СССР, художественный руководитель «Дома поэзии» Андрей Дементьев, получил статус проекта общенационального значения в области культуры и искусства и был отмечен федеральным грантом. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Работы на конкурс представили около тысячи поэтов от 16 до 29 лет. Победительницей признана самая юная участница - 16-летняя Вероника Баранова из Саратовской области. Обладатели второй и третьей премий - Екатерина Барбаняга из Санкт-Петербурга и Анастасия Губанова из Твери.

Дипломантами конкурса стали Елена Волкова из Санкт-Петербурга, Анна Звёздкина из Нижегородской области, Михаил Знаменский из Нижнего Новгорода, Сергей Лобанов из Ставрополя, Анастасия Кривецкая из Брянской области, Екатерина Писаренко из Луганска, Елизавета Фёдорова из Тулы. Также были вручены специальные призы от членов жюри, тверского фонда развития культуры «Отчий дом» и Почты России. Их обладателями стали Анастасия Кривецкая, Екатерина Писаренко и Михаил Знаменский.

Начинающих авторов напутствовали мэтры российской словесности и эстрады – художественный руководитель Дома поэзии Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, Юрий Кублановский, Владимир Львов, Вера Грибникова, Павел Басинский, Владимир Качан. Также состоялась презентация сборника молодых поэтов Верхневолжья - победителей и участников предыдущего конкурса «Зеленый листок», выступления лауреатов, мастер-классы.

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Метки: конкурс молодых поэтов зеленый листок дом поэзии в твери.
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