22 марта поклонников кельтской музыки и культуры в Твери приглашают на благотворительный концерт

22 марта в 19.00 большой зал Тверского областного ДК «Пролетарка» собирает любителей кельтской культуры и ирландской музыки на благотворительный концерт «St Patrick's Day в Твери», организованный МАНО «Тверской хоспис «Анастасия».

22 марта в 19.00 большой зал Тверского областного ДК «Пролетарка» собирает любителей кельтской культуры и ирландской музыки на благотворительный концерт «St Patrick's Day в Твери», организованный МАНО «Тверской хоспис «Анастасия».

В программе примут участие народный ансамбль этнической музыки «Ашель» (Тверь), коллектив ирландского танца «Степполтон» (Тверь), оркестр волынщиков «City Pipes» (Москва), арфистка Катерина Московскова (придворный музыкант посольства Ирландии в Москве), кельтик-рок группа Art Ceilidh / St.Patrick’s Brigade (Москва).

Это благотворительное мероприятие, посвящённое выдающемуся кельтскому святому первых веков христианства святому Патрику, Просветителю Ирландии, а также культурному наследию Северо-Запада Европы и России. Часть собранных средств планируется передать в поддержку Тверскому хоспису» Анастасия» для развития выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и для восстановительных работ на территории будущего стационара.