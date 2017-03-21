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22 марта поклонников кельтской музыки и культуры в Твери приглашают на благотворительный концерт

22 марта поклонников кельтской музыки и культуры в Твери приглашают на благотворительный концерт - ТИА
21 Марта 2017 18:45
Автор: TIA

22 марта в 19.00 большой зал Тверского областного ДК «Пролетарка» собирает любителей кельтской культуры и ирландской музыки на благотворительный концерт «St Patrick's Day в Твери», организованный МАНО «Тверской хоспис «Анастасия».

В программе примут участие народный ансамбль этнической музыки «Ашель» (Тверь), коллектив ирландского танца «Степполтон» (Тверь), оркестр волынщиков «City Pipes» (Москва), арфистка Катерина Московскова (придворный музыкант посольства Ирландии в Москве), кельтик-рок группа Art Ceilidh / St.Patrick’s Brigade (Москва).

Это благотворительное мероприятие, посвящённое выдающемуся кельтскому святому первых веков христианства святому Патрику, Просветителю Ирландии, а также культурному наследию Северо-Запада Европы и России. Часть собранных средств планируется передать в поддержку Тверскому хоспису» Анастасия» для развития выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и для восстановительных работ на территории будущего стационара.

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Метки: благотворительный концерт день святого патрика в твери ансамбль этнической музыки ашель
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