Пылесосы "Джонстон" впервые в 2017 году вышли на уборку улиц Твери

На этой неделе в Твери впервые после зимы возобновили работу по уборке городских улиц пылесосы «Джонстон», а также другая техника для летнего содержания улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации Твери.

На этой неделе в Твери впервые после зимы возобновили работу по уборке городских улиц пылесосы «Джонстон», а также другая техника для летнего содержания улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Полный переход на уборку города в рамках весенне-летнего содержания планируется с 1 апреля. Однако уже сейчас пылесосы начали подметать дороги. Ежедневно с улиц города вывозится порядка ста кубометров смёта. На данный момент уборку осуществляют «Джонстоны» и машина «Бродвей», а также погрузчики и самосвалы.

Напомним, в прошлом году количество коммунальной техники в городе увеличилось благодаря соглашению о сотрудничестве между Москвой и Тверской областью. В рамках этого соглашения в регион было передано 15 единиц специализированного транспорта: вакуумные подметальные, комбинированные дорожные машины, в том числе для ремонта дорог, автогрейдер и другие.

Коммунальный парк МУП «ЖЭК», благодаря соглашению пополнился на шесть единиц спецтехники. Среди дополнительных машин – пылесосы «Джонстон», комбинированная дорожная машина (КДМ), «Кохер» для литого асфальта, погрузчик и машина для откачивания ила и прочистки водостоков и ливневой канализации.

Также в круглосуточном режиме МУП «ЖЭК» продолжает работу по аварийно-ямочному ремонту дорог с применением литого асфальтобетона. Прошлой ночью работы осуществлялись на улице 1-ая Суворова, бульваре Ногина, площади Гагарина, далее ремонт продолжится на Виноградова, Новоторжской, 1-ом переулке Вагонников. Ежедневно ремонтируется в среднем порядка 100 кв.м. дорожного полотна.