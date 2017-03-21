tvernews.ru
21 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Пылесосы "Джонстон" впервые в 2017 году вышли на уборку улиц Твери

Пылесосы "Джонстон" впервые в 2017 году вышли на уборку улиц Твери - ТИА
21 Марта 2017 18:24
Автор: TIA

Фоторепортаж

На этой неделе в Твери впервые после зимы возобновили работу по уборке городских улиц пылесосы «Джонстон», а также другая техника для летнего содержания улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Полный переход на уборку города в рамках весенне-летнего содержания планируется с 1 апреля. Однако уже сейчас пылесосы начали подметать дороги. Ежедневно с улиц города вывозится порядка ста кубометров смёта. На данный момент уборку осуществляют «Джонстоны» и машина «Бродвей», а также погрузчики и самосвалы.

Напомним, в прошлом году количество коммунальной техники в городе увеличилось благодаря соглашению о сотрудничестве между Москвой и Тверской областью. В рамках этого соглашения в регион было передано 15 единиц специализированного транспорта: вакуумные подметальные, комбинированные дорожные машины, в том числе для ремонта дорог, автогрейдер и другие.

Коммунальный парк МУП «ЖЭК», благодаря соглашению пополнился на шесть единиц спецтехники. Среди дополнительных машин – пылесосы «Джонстон», комбинированная дорожная машина (КДМ), «Кохер» для литого асфальта, погрузчик и машина для откачивания ила и прочистки водостоков и ливневой канализации.

Также в круглосуточном режиме МУП «ЖЭК» продолжает работу по аварийно-ямочному ремонту дорог с применением литого асфальтобетона. Прошлой ночью работы осуществлялись на улице 1-ая Суворова, бульваре Ногина, площади Гагарина, далее ремонт продолжится на Виноградова, Новоторжской, 1-ом переулке Вагонников. Ежедневно ремонтируется в среднем порядка 100 кв.м. дорожного полотна.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пылесосы джонстон уборка дорог в твери администрация твери
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • MikeH 
    Аллилуйя, господа!
"Прошлой ночью работы осуществлялись на улице 1-ая Суворова, бульваре Ногина, площади Гагарина, далее ремонт продолжится на Виноградова, Новоторжской, 1-ом переулке Вагонников."
МУП ДЖЭК научился работать по ночам... В храм! Все в храм!!! Поставим кому-нибудь свечку! Ведь и 15 лет не прошло, как научились чинить дороги по ночам!
    21.03.2017 18:37
    0 | 4

  • Ferapont 
    Пылесосы впервые в 2017 вышли на летнюю уборку..
Трамваи от ТВЗ тоже впервые вышли на линию..
Какие-то нездоровые ассоциации возникают.
    21.03.2017 19:03
    0 | 5

  • RSERG 
    "Ежедневно ремонтируется в среднем порядка 100 кв.м. дорожного полотна" - это такими темпами и к новому году все не залатают.
    21.03.2017 19:44
    0 | 1

  • flam_47 
    В вагонников от переезда после ремонта литым асфальтом двухнедельной давности пробка растягивалась на 400 метров,сегодня ночью засыпали просто крошкой асфальтной или шлаком до первого дождя, возникает вопрос,а можно одной подаренной машиной для изготовления асфальтобетона литого из москвы сделать ремонт в целом городе, такой уборкой снега и отсутствием ливневой канализации, ни камер,ни платона, ни транспортного налога не хватит для восстановления дорог, сколько можно кормить глупых чиновников?Велосипед изобретен,если не вкладываешь  миллионы в уборку снега,то вкладываешь миллиарды в ремонт дорог.
    21.03.2017 21:08
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
54

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
50

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100