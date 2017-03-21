Стены Спаса Златоверхого в Твери продолжат расти уже этой весной

21 марта на стройплощадку Соборной площади доставлена очередная партия кирпича для начала нового весеннего этапа строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора. Вместе с обычным кирпичом привезено более 200 именных. Кирпичи с именами благотворителей будут заложены в алтарной части центрального престола собора.

21 марта на стройплощадку Соборной площади доставлена очередная партия кирпича для начала нового весеннего этапа строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора. Вместе с обычным кирпичом привезено более 200 именных. Кирпичи с именами благотворителей будут заложены в алтарной части центрального престола собора.

Глава фонда «Собор» Владимир Архаров рассказывает:

– Многие думают, что собор строится на бюджетные деньги, мол, где-то недодали народу и начали строить храм. На самом деле в стройке нет ни одного бюджетного рубля. Собор восстанавливается на частные средства меценатов. Мы также предлагаем жителям приобрести именные кирпичи для строительства собора – это небольшая лепта, которую может внести каждый от чистого сердца. Конечно, экономика слегка замедлила темпы, но, тем не менее, мы продолжаем строить.