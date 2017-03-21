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Стены Спаса Златоверхого в Твери продолжат расти уже этой весной

21 Марта 2017 17:25
Автор: TIA

Фоторепортаж

21 марта на стройплощадку Соборной площади доставлена очередная партия кирпича для начала нового весеннего этапа строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора. Вместе с обычным кирпичом привезено более 200 именных. Кирпичи с именами благотворителей будут заложены в алтарной части центрального престола собора.

Глава фонда «Собор» Владимир Архаров рассказывает:

– Многие думают, что собор строится на бюджетные деньги, мол, где-то недодали народу и начали строить храм. На самом деле в стройке нет ни одного бюджетного рубля. Собор восстанавливается на частные средства меценатов. Мы также предлагаем жителям приобрести именные кирпичи для строительства собора – это небольшая лепта, которую может внести каждый от чистого сердца. Конечно, экономика слегка замедлила темпы, но, тем не менее, мы продолжаем строить.

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Метки: спасо-преображенский кафедральный собор соборная площадь
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Комментарии (11)

  • Uylo_Yobannen 
    "Собор восстанавливается на частные средства меценатов"

Домики для уточек построены, можно и соборами заняться.
    21.03.2017 17:38
    1 | 5

    • Житель подземелья 
      Ну так добровольно-принудительные сборы с бизнеса, в том числе "на храм", никто вроде не отменял. А не дашь - проверка придет, найдет что-нибудь, ход давний и проверенный.
      21.03.2017 18:03
      1 | 2

  • Ferapont 
    Булыжную мостовую на Советской восстанавливать будут ?
    21.03.2017 18:15
    0 | 3

  • romich 
    КУПИ КИРПИЧ!   
Методы  развода не изменились))
    21.03.2017 18:22
    1 | 4

  • Mitrij 
    Попрошу называть вещи своими именами. Спас Златоверхий прекратил свое существование в 1935 году. Нынешний новодел либо храм в честь имени предыдущего строения, либо "пылесос  деньгососущий".
    21.03.2017 19:03
    2 | 3

    • tourist 
      Да, Моисеич, ваши предки разрушали.
      21.03.2017 20:29
      1 | 0

  • Mitrij 
    И да, хотелось бы узнать, куда делась старая брусчатка с Трехсвятской, которую заменили новомодной плиткой. Злые языки поговаривают, что стоили эти булыжники на тот момент от 5 до 7 евро за камушек вроде. Но то вроде слухи.
    21.03.2017 19:05
    0 | 1

  • RSERG 
    А Я ВООБЩЕ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭТОГО СОБОРА!!!!!!
    21.03.2017 19:53
    1 | 1

  • R-Sima 
    Лучше бы меценаты восстановили Речной вокзал.
    21.03.2017 20:07
    1 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      "Меценатам" права выбора никто не давал.
      21.03.2017 20:12
      1 | 1

  • uabumoderoff 
    Так почём же именной кирпич? И есть ли кирпичи с именами:Абрам,Шломо,Израиль?
    21.03.2017 21:06
    1 | 0
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