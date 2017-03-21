Клопы заедают тверичан, тучи кровососов в Тверь завезли мигранты

Читательница ТИА Татьяна из Заволжского района города Твери рассказала ТИА в письме, что на их дом, и, в том числе, на ее квартиру, обрушилась беда - клопы. Как избавиться от полчища кровососущих тварей, она не знает.

Читательница ТИА Татьяна из Заволжского района города Твери рассказала ТИА в письме, что на их дом, и, в том числе, на ее квартиру, обрушилась беда - клопы. Как избавиться от полчища кровососущих тварей, она не знает.

- У меня двое маленьких детей, а потому чистота на первом месте, даже пауков никогда не было. А тут такое. Думаю, занесла в квартиру этих паразитов соседка. Как теперь их выкурить, не знаю. Обрабатываем дом, но пока все тщетно.

В тверском Центре дезинфекции ТИА подтвердили, что действительно, в последние три года клопов в Твери стало очень много.

- У нас на Дарвина, 15, есть специализированный магазин, где продаются средства от клопов. Дезинсекционист расскажет, как правильно подготовить квартиру, как обрабатывать. Консультации все бесплатные. Но в квартиры мы сейчас не выезжаем.

В центре рассказали, что избавиться от клопов, действительно, очень сложно.

- Нужно досконально обработать всю квартиру, все щели: за плинтусами, в розетках. У нас был случай, когда мужчина не мог избавиться от клопов, пока не поднял линолеум и не снял обои. Локальная обработка не поможет. Причем через две недели тотальную обработку нужно повторить, так как на яйца клопов яд не действует. Если не провести повторную обработку, то вылупившиеся клопы за короткое время размножатся и вновь заполонят всю квартиру.

ТИА рассказали, что клопы заполонили Тверь года три назад, раньше в квартирах горожан они встречались крайне редко и чаще в неблагополучных семьях. Привезли этих кровососов в город гастарбайтеры в своих баулах - у них на родине эта беда сплошь и рядом. Принести клопа в дом очень просто, он может переместиться к вам в сумку или на одежду, например, в маршрутке, в магазине, да где угодно. Можно купить новую вещь на рынке и не заметить на ней живность. От клопов не застрахован никто: приличные и порядочные жители также могут быть закусаны этими тварями.

ТИА уже делало материал о клопах. Подробнее о том, где обитают эти паразиты, как охотятся на хозяев квартир и как их травить, в статье "Жители Твери подверглись нашествию клопов. Как же выгнать из постели кровососов?".