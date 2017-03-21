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Клопы заедают тверичан, тучи кровососов в Тверь завезли мигранты

Клопы заедают тверичан, тучи кровососов в Тверь завезли мигранты - ТИА
Фото: CDC / Donated by the World Health Organization, Geneva, Switzerland
21 Марта 2017 16:53
Автор: TIA

Читательница ТИА Татьяна из Заволжского района города Твери рассказала ТИА в письме, что на их дом, и, в том числе, на ее квартиру, обрушилась беда - клопы. Как избавиться от полчища кровососущих тварей, она не знает.

- У меня двое маленьких детей, а потому чистота на первом месте, даже пауков никогда не было. А тут такое. Думаю, занесла в квартиру этих паразитов соседка. Как теперь их выкурить, не знаю. Обрабатываем дом, но пока все тщетно.

В тверском Центре дезинфекции ТИА подтвердили, что действительно, в последние три года клопов в Твери стало очень много.

- У нас на Дарвина, 15, есть специализированный магазин, где продаются средства от клопов. Дезинсекционист расскажет, как правильно подготовить квартиру, как обрабатывать. Консультации все бесплатные. Но в квартиры мы сейчас не выезжаем.

В центре рассказали, что избавиться от клопов, действительно, очень сложно.

- Нужно досконально обработать всю квартиру, все щели: за плинтусами, в розетках. У нас был случай, когда мужчина не мог избавиться от клопов, пока не поднял линолеум и не снял обои. Локальная обработка не поможет. Причем через две недели тотальную обработку нужно повторить, так как на яйца клопов яд не действует. Если не провести повторную обработку, то вылупившиеся клопы за короткое время размножатся и вновь заполонят всю квартиру.

ТИА рассказали, что клопы заполонили Тверь года три назад, раньше в квартирах горожан они встречались крайне редко и чаще в неблагополучных семьях. Привезли этих кровососов в город гастарбайтеры в своих баулах - у них на родине эта беда сплошь и рядом. Принести клопа в дом очень просто, он может переместиться к вам в сумку или на одежду, например, в маршрутке, в магазине, да где угодно. Можно купить новую вещь на рынке и не заметить на ней живность. От клопов не застрахован никто: приличные и порядочные жители также могут быть закусаны этими тварями.

ТИА уже делало материал о клопах. Подробнее о том, где обитают эти паразиты, как охотятся на хозяев квартир и как их травить, в статье "Жители Твери подверглись нашествию клопов. Как же выгнать из постели кровососов?".

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Метки: клопы тверь гастарбайтеры
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Комментарии (19)

  • antiER 
    Реклама?
    21.03.2017 17:00
    0 | 1

    • Sima 
      Клопы оплатили по безналу))
      21.03.2017 17:03
      0 | 8

  • Uylo_Yobannen 
    Для читательницы ТИА Татьяны из Заволжского района города Твери звучит актуальная песня:
    Прикрепленные видео:
    Чесотка
    21.03.2017 17:17
    0 | 0

  • Rina 
    Да не реклама. У нас в однушке на 1 этаже поселились гастеры. Мало того, что они селедку жарили и весь подъезд тошнило от запаха, так еще и клопы появились. И если 2 этаж просто постарался все дыры закрыть и протравиться, то на первом в одном тамбуре с этой квартирой была беда. Ничем не могли выгнать, как не старались, сами уже практически отравились, а эти никак. Дочь съехала к бабушке, а родителям пришлось выбросить практически новый диван и делать ремонт. Так что у кого появились не до смеха.
    21.03.2017 17:21
    0 | 15

  • horton 
    Уже от одного заголовка страшно становится...)
    21.03.2017 17:21
    1 | 7

  • Dobry кrtek 
    А правда, что раздавленный клоп пахнет коньяком? Если да, то каким?
    21.03.2017 17:26
    3 | 3

    • horton 
      Думаете, бывают любители коньяка, которые время от времени давят клопов? )
      21.03.2017 17:36
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Нет. Клопы время от времени пьют коньяк.
        21.03.2017 17:54
        0 | 0

  • Whois 
    Ждем вшей?
    21.03.2017 17:40
    0 | 0

    • Житель подземелья 
      Тю, батенька, вот эта жывность уж точно никуда не уходила. Особенно из детских летних лагерей. В самом городе и, в частности, в школах ситуация вроде как нормальная. Единственный плюс - эти твари выводятся нынче без особых на то проблем, буквально за пару-тройку применений спецсредств.
      21.03.2017 17:45
      1 | 6

  • Алексей Владимирович 
    мы делали так в казарме- серную шашку поджигаешь закрываешь на пару дней и никакой живности не останется
    21.03.2017 17:41
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Это старый метод, его ещё Джек Восьмёркин применял. На заре Советской власти. "Джек вернулся в деревню вечером. Кроме градусника, он принес с собой пачку старых газет и кило серы.<...>Утром запалил серу на железных листах, запер двери и тоже заклеил их газетами.
Сера горела целый день, и дым тонкими синими струйками пробивался через соломенную крышу. Вся деревня собралась смотреть на это невиданное зрелище. Говорили, что возможен пожар. Но никакого пожара не случилось. А когда к вечеру сера потухла в избе, Джек велел матери и Катьке мыть пол и стены горячей водой и выносить мертвых тараканов.
Тараканов и клопов вынесли целый котел. В избе пахло серой неделю."
      21.03.2017 17:52
      0 | 7

  • spletnik 
    у меня от новости началась почесуха
    21.03.2017 17:57
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Да ладно врать-то. Мыться надо чаще, а не на ТИА сваливать.
      21.03.2017 18:12
      0 | 5

  • Бертран 
    Я большой поклонник коньяка, но никогда запаха клопа в нём не чувствовую, а вот, в КПЗ у нас их было столько, что сотрудники через порог в камеры заходить боялись- якобы они с потолка прыгают и в одежде прячутся.
Исконно русское животное, мигранты тут не причём.
    21.03.2017 18:35
    0 | 4

  • Proletary 
    Почитал название новости, и ловлю себя на мысли, речь ведь идет об ЕР, ГД, и прочих паразитах, но при чем тут мигранты?
    21.03.2017 19:30
    0 | 4

  • Putnik 
    На фото точно не клоп. Что за народ - живого клопа не видели!
    21.03.2017 19:32
    0 | 2

  • Buzzer 
    Скормить талибов клопам предлагаю.
    21.03.2017 19:43
    0 | 0

  • genesis 
    Зато лобковые вши на грани вымирания
http://www.aif.ru/health/life/292802
    21.03.2017 21:09
    0 | 0
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