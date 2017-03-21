В Твери водитель «Рено» сбил ребенка

21 марта примерно в 14.20 в Твери на ул. Ротмистрова 60-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» сбил ребенка. 9-летний мальчик перебегал дорогу в районе дома №5 по ул.Ротмистрова вне зоны пешеходного перехода. С травмами ребенка доставили в Детскую областную больницу. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

21 марта примерно в 14.20 в Твери на ул. Ротмистрова 60-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» сбил ребенка. 9-летний мальчик перебегал дорогу в районе дома №5 по ул.Ротмистрова вне зоны пешеходного перехода. С травмами ребенка доставили в Детскую областную больницу. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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