В Конакове вандалы разгромили кладбище

21 марта в Конакове Тверской области вандалы разгромили новое и старое городские кладбища. Как рассказал ТИА местный житель, кладбища расположены близ села Селихово в черте города.

21 марта в Конакове Тверской области вандалы разгромили новое и старое городские кладбища. Как рассказал ТИА местный житель, кладбища расположены близ села Селихово в черте города.

- Минувшей ночью по кладбищам будто смерч пронесся. На 66 могилах выворочены памятники, часть надгробий поломаны, часть валяется на чужих могилах или вовсе за забором кладбища. Узнали о случившемся утром, но следы свежие, понятно, что крушили могилы ночью. На месте работают сотрудники полиции