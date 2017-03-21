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В Конакове вандалы разгромили кладбище

21 Марта 2017 15:09
Автор: TIA

21 марта в Конакове Тверской области вандалы разгромили новое и старое городские кладбища. Как рассказал ТИА местный житель, кладбища расположены близ села Селихово в черте города.

- Минувшей ночью по кладбищам будто смерч пронесся. На 66 могилах выворочены памятники, часть надгробий поломаны, часть валяется на чужих могилах или вовсе за забором кладбища. Узнали о случившемся утром, но следы свежие, понятно, что крушили могилы ночью. На месте работают сотрудники полиции

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Метки: вандалы разгромили кладбище тверская область
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Комментарии (5)

  • hell 
    Пусть к ним ночью души сразу всех потревоженных наведаются с вопросом: "Вы че хотели то?"
    21.03.2017 15:24
    0 | 3

  • antiER 
    Может это потусторонние силы?
    21.03.2017 15:29
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    В Конаково не так уж много жителей, чтобы не выловить этих подонков. А по вылавливании-каждого мордой об осколки надгробий, до крови, чтобы запомнили эту боль навсегда. Сделали эту гадость пОдростки, гадать не надо. Только ведь не накажут серьёзно никого.( Или вообще не накажут.
    21.03.2017 15:38
    2 | 1

    • Vojdy 
      А чего их искать-то? Эти дебилы все сами в интернет выложат. Наверняка свои художества на видео снимали.
      21.03.2017 15:50
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Фотовидеоотчёты обычно вываливают представители МГЕР...Так, вспомнилось.
        21.03.2017 15:56
        0 | 0
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