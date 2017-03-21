В Конакове вандалы разгромили кладбище

21 марта в Конакове Тверской области вандалы разгромили новое и старое городские кладбища. Как рассказал ТИА местный житель, кладбища расположены близ села Селихово в черте города.
- Минувшей ночью по кладбищам будто смерч пронесся. На 66 могилах выворочены памятники, часть надгробий поломаны, часть валяется на чужих могилах или вовсе за забором кладбища. Узнали о случившемся утром, но следы свежие, понятно, что крушили могилы ночью. На месте работают сотрудники полиции
Комментарии (5)
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Dobry кrtek
21.03.2017 15:38
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Vojdy
21.03.2017 15:50
0
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Dobry кrtek
21.03.2017 15:56
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