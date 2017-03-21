tvernews.ru
21 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Калининской центральной районной больнице открыли гинекологическое отделение

21 Марта 2017 14:15
Автор: TIA

Отделение оснащено необходимым оборудованием, которое позволяет проводить как малоинвазивные эндоскопические, так и полостные операции. В помещении провели ремонт, установили новую мебель.

Потребность в развитии в Калининской ЦРБ специализированных видов медицинской помощи высока. Учреждение обслуживает около 56 тысяч жителей района, в летний период население значительно увеличивается за счет дачников.

В скором времени стационарные гинекологические отделения планируется открыть также в областном родильном доме и тверском роддоме №5. Для функционирования отделений в указанных медицинских организациях есть все необходимое оборудование, а также квалифицированные специалисты, врачи акушеры-гинекологи, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Калининская центральная районная больница гинекологическое отделение
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    Ага, открыли.))) Насколько я знаю его сначала закрыли несколько лет тому назад ( при Жидковой-Соцкой ) в рамках оптимизации-деградации, разогнали всех докторишек и сестёр на ..й, а когда случился пожар в ДОКБ и детей впихнули в гинекологическую больничку на Рыбацкой, то бабцов стало некуда девать-открыли вновь. То есть, пожар "открыл", а не чинуши из местечкового МЗ.) Эдак, когда где чего вновь сгорит, то чинуши сразу подсуетятся с очередным "открытием")). Клоуны на довольствии эти господа из МЗ. Клоуны за народные деньги, ведь сами они ни .ера не производят, кроме тупеньких приказов-распоряжений. Почему бы в контексте данного события не задать простейший вопрос Жидковой, Соцкой и прочим бывшим и настоящим горе-реформатором: У вас всех на плечах голова или .опа? Вопрос риторический, ответ ясен.)
    21.03.2017 15:15
    1 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
54

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
49

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100