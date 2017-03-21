В Калининской центральной районной больнице открыли гинекологическое отделение

Отделение оснащено необходимым оборудованием, которое позволяет проводить как малоинвазивные эндоскопические, так и полостные операции. В помещении проведен ремонт, установлена новая мебель.

Отделение оснащено необходимым оборудованием, которое позволяет проводить как малоинвазивные эндоскопические, так и полостные операции. В помещении провели ремонт, установили новую мебель.

Потребность в развитии в Калининской ЦРБ специализированных видов медицинской помощи высока. Учреждение обслуживает около 56 тысяч жителей района, в летний период население значительно увеличивается за счет дачников.

В скором времени стационарные гинекологические отделения планируется открыть также в областном родильном доме и тверском роддоме №5. Для функционирования отделений в указанных медицинских организациях есть все необходимое оборудование, а также квалифицированные специалисты, врачи акушеры-гинекологи, сообщает правительство Тверской области