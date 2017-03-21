В Кашине под колесами грейдера погиб пешеход

21 марта около 11.30 в Кашине на ул. Железнодорожная в районе дома №9 водитель грейдера, не имеющий соответствующей категории на право управления автомобилем, сбил 84-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады "Скорой помощи", сообщает УГИБДД России по Тверской области.
Комментарии (3)
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antiER
21.03.2017 14:29
0
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1
Proletary
21.03.2017 16:02
0
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