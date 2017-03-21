В Кашине под колесами грейдера погиб пешеход

21 марта в 11:30 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель грейдера сбил женщину 1933 года рождения, она скончалась на месте.

21 марта около 11.30 в Кашине на ул. Железнодорожная в районе дома №9 водитель грейдера, не имеющий соответствующей категории на право управления автомобилем, сбил 84-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады "Скорой помощи", сообщает УГИБДД России по Тверской области.