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В Твери Международный фестиваль музыки И.С.Баха празднует свое 25-летие

В Твери Международный фестиваль музыки И.С.Баха празднует свое 25-летие - ТИА
21 Марта 2017 12:51
Автор: TIA

С 21 марта по 4 апреля в Тверской академической филармонии будет проходить традиционный международный фестиваль музыки И.С. Баха «И.С. Бах: 21\25». В этом году форум отмечает свое 25-летие и будет насыщен яркими программами, известными исполнителями и премьерами.

Программа торжественного открытия фестиваля будет посвящена памяти выдающегося органиста, общественного деятеля Гарри Гродберга. Именно он стоял у истоков тверского Баховского фестиваля, исполнил здесь десятки программ. За вклад в культурную жизнь областной столицы Гарри Гродберг был удостоен звания Почетного гражданина города Тверь. Ожидается, что гостем торжественной церемонии открытия фестиваля станет вдова музыканта Наталья Гродберг.

В концерте примут участие Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес», художественный руководитель и главный дирижер – Андрей Кружков; солисты: лауреат международных конкурсов Марк Дробинский (виолончель, Франция), заслуженный деятель искусств России Татьяна Сергеева (орган, клавесин), заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), победитель международных конкурсов Анна Половинкина (сопрано), лауреаты международных конкурсов Ольга Атрохова (меццо-сопрано), Вячеслав Воробьев (тенор), Павел Баранский (бас).

В исполнении музыкантов прозвучат произведения И.С. Баха, а также современного испанского композитора Антона Гарсиа Абриля.

В другие дни на сцене филармонии выступят молодые дарования тверского края – стипендиаты Губернатора Тверской области, калужский молодежный симфонический оркестр, тульский государственный хор, другие звезды классической музыки.

Первый международный фестиваль музыки Баха состоялся в 1993 году. За годы своей истории он по праву завоевал международное признание, в нем приняли участие десятки выдающихся солистов современности, ведущих оркестровых и хоровых коллективов России и зарубежья, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Международный фестиваль музыки И.С.Баха тверь
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Комментарии (1)

  • peshehod 
    Строгий Бах учил нещадно
молодёжь тупую нотам:
если сыграно неверно,
бил линейкою по пальцам.

Вот и нам такой же нужен
Иоганн свет Севастьяныч,
чтоб чиновников продажных
больно шлёпать по ручонкам.
    21.03.2017 14:54
    0 | 1
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