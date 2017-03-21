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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, замаскированного под ДТП

21 Марта 2017 10:32
Автор: TIA

Видео

В Васильевском Мхе неизвестный пытался замаскировать убийство под ДТП:  наехал на директора местной УК и скрылся с места происшествия. Женщина была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 14 марта, около 16. 50, неизвестный, двигаясь на машине от двора к проезжей части около дома 13 по улице Бассейной, чтобы убить женщину, которая  находилась на проезжей части, наехал на неё и скрылся с места. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение ГБУЗ «ГКБ № 1» города Твери. Её смерть не наступила только потому, что вовремя была оказана медицинская помощь, как сообщается на сайте СУ СК РФ.

В редакцию ТИА приходил супруг пострадавшей Александр Перминов. Он уверен, что это не случайное ДТП, а заказное убийство, причем он знает, кто заказал его жену.

Организаторы покушения, по словам Перминова, местный депутат и его семья. История противостояния началась несколько лет назад, когда местные бандиты подмяли под себя все в посёлке. Не удалось захватить лишь котельную, которая обеспечивала теплом Васильевский Мох и которой руководила его жена. Но бандиты силой захватили объект.

В 2008 году Александр Перминов был депутатом Собрания депутатов поселения Васильевский Мох, сейчас он руководитель представительства Московского антикоррупционного комитета в Тверской области, его жена в этом комитете работает экспертом. 

Александр Перминов обратился за помощью к руководителю Московского антикоррупционного комитета. После этого обращения его принял  руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

Супруг пострадавшей говорит, что будет бороться до конца, чтобы виновники покушения на убийство супруги были наказаны. 

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Метки: покушение на убийство в васильевском мхе следственный комитет по твесркой области перминов
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Комментарии (3)

  • romich 
    Надо в больнице к койке   охрану поставить.  Иначе медсестра с хищным оскалом  и цианидом в шприце неизбежна.
    21.03.2017 11:08
    1 | 6

  • ma1ina 
    "сейчас он руководитель представительства Московского антикоррупционного комитета в Тверской области, его жена в этом комитете работает экспертом. "
Совпадение наверное считать случайным))
    21.03.2017 12:14
    2 | 1

    • hrust 
      А что смутило?
      21.03.2017 12:21
      0 | 4
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