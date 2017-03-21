Спортсменки из Тверской области завоевали четыре медали на первенстве России по боксу

Представительницы Тверской области завоевали три серебряные и одну бронзовую медали первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет. Соревнования завершились 19 марта в Одинцовском районе Московской области.

Представительницы Тверской области завоевали три серебряные и одну бронзовую медали первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет. Соревнования завершились 19 марта в Одинцовском районе Московской области.

В первенстве приняли участие 247 сильнейших спортсменок со всей страны. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Татьяна Шилова из Осташкова, Карина Миронец из Конаково и Ольга Храмцова из Торжка, которые добились успехов в разных весовых категориях. По итогам соревнований девушки вошли в состав национальной сборной России и будут готовиться к первенству Европы.

Представительница СШОР по боксу и кикбоксингу Тверской области Любовь Макеева из Твери стала обладательницей бронзовой медали в категории до 52 кг, сообщает правительство Тверской области