Роспотребнадзор: На Россию надвигается новая волна опасного вируса гриппа B

Как сообщила Анна Попова, несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, расслабляться жителям России не стоит, как не стоит и пренебрегать элементарными правилами профилактики гриппа.

Как сообщила Анна Попова, несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, расслабляться жителям России не стоит, как не стоит и пренебрегать элементарными правилами профилактики гриппа.

Грипп В придет на смену сезонному вирусу H3N2 (Гонконгскому), заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеканалу НТВ: "За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую".

Глава Роспотребнадзора рассказала, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.