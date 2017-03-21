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Роспотребнадзор: На Россию надвигается новая волна опасного вируса гриппа B

21 Марта 2017 09:42
Автор: TIA

Как сообщила Анна Попова, несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, расслабляться жителям России не стоит, как не стоит и пренебрегать элементарными правилами профилактики гриппа.

Грипп В придет на смену сезонному вирусу H3N2 (Гонконгскому), заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеканалу НТВ: "За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую".

Глава Роспотребнадзора рассказала, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.

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Метки: грипп грипп b гонконгский грипп эпидемия
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Комментарии (2)

  • Leandr 
    Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
    21.03.2017 09:50
    0 | 1

  • horton 
    Мысли – жирный мазут
Смыслы липко ползут
Мимо сколов зубов
Через рот в область лбов
Звуки сходят на хрип
Телом властвует грипп.

Кощеев Виктор.
    21.03.2017 10:00
    0 | 0
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