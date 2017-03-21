Под Тверью на трассе "Россия" водитель уснул за рулем и врезался в бетонный отбойник

21 марта в Калининском районе Тверской области, на 167 км трассы «М-10» 57-летний водитель автомобиля «Ауди-200» ехал в сторону Москвы, уснул за рулем и врезался бетонный блок разделительного ограждения, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Водитель был пристегнут, а потому остался жив.

21 марта в Калининском районе Тверской области, на 167 км трассы «М-10» 57-летний водитель автомобиля «Ауди-200» ехал в сторону Москвы, уснул за рулем и врезался бетонный блок разделительного ограждения, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Водитель был пристегнут, а потому остался жив. С сотрясением головного мозга и травмами лица его госпитализировали в Тверскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Фото: автор Максим Белов, группа в "Вконтакте" "Подслушано у водителей. Тверь"

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