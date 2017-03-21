Тверскому областному театру кукол купят автобус для гастролей

21 марта отмечают Международный день кукольного театра. Накануне на заседании Бюджетной комиссии Тверской области приняли решение о выделении 7,1 млн. рублей из регионального бюджета на приобретение автобуса для гастролей Тверского театра кукол.
Глава региона поздравил с праздником художественного руководителя областного театра кукол, заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Белкина и коллектив учреждения.
На заседании Бюджетной комиссии также принято решение о выделении более 8,6 млн рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Средства предусмотрены на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для театральных спецэффектов в Кимрском театре драмы и комедии, Вышневолоцком драматическом театре.
В этом году в Тверской области будут также увеличены расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры по федеральным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». Региону выделили порядка 38 млн рублей федеральных субсидий на эти цели.
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