Тверскому областному театру кукол купят автобус для гастролей

21 марта отмечают Международный день кукольного театра. Накануне на заседании Бюджетной комиссии Тверской области приняли решение о выделении 7,1 млн. рублей из регионального бюджета на приобретение автобуса для гастролей Тверского театра кукол.

21 марта отмечают Международный день кукольного театра. Накануне на заседании Бюджетной комиссии Тверской области приняли решение о выделении 7,1 млн. рублей из регионального бюджета на приобретение автобуса для гастролей Тверского театра кукол.

Глава региона поздравил с праздником художественного руководителя областного театра кукол, заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Белкина и коллектив учреждения.

На заседании Бюджетной комиссии также принято решение о выделении более 8,6 млн рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Средства предусмотрены на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для театральных спецэффектов в Кимрском театре драмы и комедии, Вышневолоцком драматическом театре.

В этом году в Тверской области будут также увеличены расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры по федеральным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». Региону выделили порядка 38 млн рублей федеральных субсидий на эти цели.