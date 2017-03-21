В Тверской области внедорожник сбил велосипедистку

20 марта в поселке Сонково Тверской области на проспекте Ленина 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер» сбил 38-летнюю велосипедистку. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
20 марта в поселке Сонково Тверской области на проспекте Ленина 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер» сбил 38-летнюю велосипедистку. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
|2017-03-18 20:20
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Комментарии (2)
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Алексей Владимирович
21.03.2017 09:51
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