Тверские спортсмены завоевали золото и две бронзы на Спартакиаде ЦФО по дзюдо

18 – 20 марта в Брянске прошла Спартакиада ЦФО по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 300 юношей и девушек 14 – 16 лет из 17 регионов Центрального федерального округа. Спортсмены боролись за путевки на финал летней Спартакиады учащихся России.

18 – 20 марта в Брянске прошла Спартакиада ЦФО по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 300 юношей и девушек 14 – 16 лет из 17 регионов Центрального федерального округа. Спортсмены боролись за путевки на финал летней Спартакиады учащихся России. Три тверских спортсмена завоевали медали.

Чемпионом в весовой категории до 66 кг стал Сергей Ежов из тверской ДЮСШ борьбы «Олимп». Бронзовыми призерами стали: в весе до 73 кг -Алексей Белорусов из ДЮСШ борьбы «Олимп» и в весе до 81 кг - Владислав Ренкус из СШОР единоборств