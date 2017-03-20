В Твери отремонтируют Смоленское воинское захоронение, где отвалилась облицовка

В Твери частично разрушилась облицовка мемориала на Смоленском воинском захоронении. Администрация Московского района организует работы по его восстановлению.

В Твери частично разрушилась облицовка мемориала на Смоленском воинском захоронении. Администрация Московского района организует работы по его восстановлению.

Повреждение мемориала выявили сотрудники администрации района в ходе текущего мониторинга территории. Повреждённый участок огорожен для обеспечения безопасности жителей и во избежание дальнейшего разрушения. Администрация Московского района организует проведение ремонтных работ при установлении благоприятных погодных условий.