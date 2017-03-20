Причиной аварии на электросетях в Твери стала упавшая на провода ветка дерева

20 марта в Твери произошел технологический сбой на воздушной линии (ВЛ) 35 кВ ТЭЦ 4 - 18-Южная, обслуживаемой филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Нарушение нормальной схемы электроснабжения произошло из-за упавшей на провод ветки в момент несанкционированной вырубки дерева, которую производила сторонняя организация на набережной реки Лазури, в охранной зоне ВЛ.

20 марта в Твери произошел технологический сбой на воздушной линии (ВЛ) 35 кВ ТЭЦ 4 - 18-Южная, обслуживаемой филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Нарушение нормальной схемы электроснабжения произошло из-за упавшей на провод ветки в момент несанкционированной вырубки дерева, которую производила сторонняя организация на набережной реки Лазури, в охранной зоне ВЛ. Большинство абонентов были автоматически переведены на резервные источники питания. Работа автоматики разгрузки вызвала частичное обесточение потребителей Московского района города.

Специалисты Тверьэнерго приступили к восстановлению энергоснабжения. Нормальный режим был полностью восстановлен в короткие сроки.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» напоминает: в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия электросетевой компании категорически запрещается производить посадку и вырубку деревьев. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении нормальной работы схем электроснабжения, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.