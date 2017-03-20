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Во Ржеве бандиты взяли заложников: прошли антитеррористические учения

20 Марта 2017 21:10
Автор: TIA

Оперативный штаб в Тверской области провел командно-штабное учение по пресечению террористического акта в Ржеве. По сценарию на телефон экстренных служб поступило сообщение о стрельбе из автоматического оружия в музыкальной школе. По прибывшему на место происшествия наряду полиции открыли стрельбу и ранили нескольких сотрудников. Захватив заложников, преступники укрылись в одном из жилых домов Ржева.

С учётом складывающейся обстановки руководитель Оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. В результате учений бандгруппа была уничтожена, заложники освобождены.

В рамках учения региональной группировкой сил и средств отработано практическое взаимодействие по противодействию терроризму.

Напоминаем жителям Тверской области, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их готовности к взаимодействию с органами правопорядка. Телефоны доверия в Твери: ФСБ – 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

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Метки: антитеррористические учения фсб взятие заложников
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