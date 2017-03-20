В Твери мужчина под видом врача проник в квартиру и надругался над ребенком

В Твери расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней местной жительницы (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Как сообщает СУ СК по Тверской области, 15 сентября 2016 года мужчина постучался в одну из квартир Пролетарского района Твери, представился врачом санэпидемстанции.

В Твери расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней местной жительницы (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Как сообщает СУ СК по Тверской области, 15 сентября 2016 года мужчина постучался в одну из квартир Пролетарского района Твери, представился врачом санэпидемстанции.

Девочка дома была одна, но «врачу» дверь открыла. Мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. 17 марта 2017 года по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый, не работающий 38-летний житель города Твери. С потерпевшей проведено опознание. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Подозреваемого проверяют на причастность к подобным преступлениям.