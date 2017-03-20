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В Твери мужчина под видом врача проник в квартиру и надругался над ребенком

20 Марта 2017 17:12
Автор: TIA

В Твери расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней местной жительницы (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Как сообщает СУ СК по Тверской области, 15 сентября 2016 года мужчина постучался в одну из квартир Пролетарского района Твери,  представился врачом санэпидемстанции.

Девочка дома была одна, но «врачу» дверь открыла. Мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. 17 марта 2017 года по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый, не работающий 38-летний житель города Твери. С потерпевшей проведено опознание. В отношение подозреваемого  избрана мера пресечения в виде заключения под  стражу. Расследование продолжается. Подозреваемого проверяют на причастность к подобным преступлениям.

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Метки: насильник педофил
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Комментарии (6)

  • aldan 
    Жду комм. Крота о вине малолетки,соблазнившей взрослого бедолагу. Ату её, Ату!
    20.03.2017 20:31
    4 | 2

    • nafanya 
      А ты тоже из этих? Не жди комментов, удавись лучше.
      20.03.2017 20:33
      2 | 5

      • aldan 
        nafanya, ты чем думаешь -опой или головой.  Я бы таких тварей на кол сажал, но у Крота обычно другое мнение. Ну любит он насильников, ну защищает их. Странно.
        20.03.2017 20:53
        0 | 0

  • nafanya 
    Давайте за смертную казнь проголосуем..! Зачем жить таким уродам? Девочке жизнь испоганил, а потом его ещё и условно выпишут... Казнить!
    20.03.2017 20:32
    1 | 5

    • osel star 
      двумя руками за, но зная наше правосудие( перед тем как поймать Чикатило расстреляли двух или трех невинных). Все по закону,  с доказательной базой.
      20.03.2017 21:16
      0 | 0

    • aldan 
      Голосуй, не голосуй, ВВП покажет всем нам право вето.
      20.03.2017 21:25
      1 | 0
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