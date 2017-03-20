tvernews.ru
20 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

АО «АтомЭнергоСбыт» незаконно оставил жителей Твери без отопления и горячей воды

20 Марта 2017 16:53
Автор: TIA

Из-за долгов за электричество АО «АтомЭнергоСбыт» отключил котельную ООО «Сервис Тверь», в итоге без отопления и горячей воды на 7 часов остались четыре многоквартирных дома в микрорайоне Мамулино и детский сад. Как сообщает прокуратура Тверской области, ООО «Сервис Тверь» оштрафовали на 20 000 рублей за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, действия АО «АтомЭнергоСбыт» суд также признал незаконными

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: АО «АтомЭнергоСбыт» энергетики детский сад остался без отопления и горячей воды прокуратура
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • TvereZ 
    А штрафануть атом-и-негросбыт за терроризм лимонов на 200 у прокурят яиц не хватило? А то и вообще признать террористической организацией и запретить на территории РФ. И путь тиа при каждом упоминании вписывает (запрещена в РФ) )))
    20.03.2017 21:09
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
54

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
54

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100