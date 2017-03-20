АО «АтомЭнергоСбыт» незаконно оставил жителей Твери без отопления и горячей воды

Из-за долгов за электричество АО «АтомЭнергоСбыт» отключил котельную ООО «Сервис Тверь», в итоге без отопления и горячей воды на 7 часов остались четыре многоквартирных дома в микрорайоне Мамулино и детский сад.

Из-за долгов за электричество АО «АтомЭнергоСбыт» отключил котельную ООО «Сервис Тверь», в итоге без отопления и горячей воды на 7 часов остались четыре многоквартирных дома в микрорайоне Мамулино и детский сад. Как сообщает прокуратура Тверской области, ООО «Сервис Тверь» оштрафовали на 20 000 рублей за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, действия АО «АтомЭнергоСбыт» суд также признал незаконными

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