АО «АтомЭнергоСбыт» незаконно оставил жителей Твери без отопления и горячей воды

Из-за долгов за электричество АО «АтомЭнергоСбыт» отключил котельную ООО «Сервис Тверь», в итоге без отопления и горячей воды на 7 часов остались четыре многоквартирных дома в микрорайоне Мамулино и детский сад. Как сообщает прокуратура Тверской области, ООО «Сервис Тверь» оштрафовали на 20 000 рублей за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, действия АО «АтомЭнергоСбыт» суд также признал незаконными
Комментарии (1)
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TvereZ
20.03.2017 21:09
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