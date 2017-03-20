В Твери посетители контактного зоопарка обратили внимание на состояние обезьянки

В Тверь приехал очередной контактный зоопарк, на этот раз в ТЦ "РИО". Посетители обратили внимание на обезьянку, которая, в отличие от всех остальных приматов, была не в клетке, а лежала практически без движения на подстилке со своей игрушкой. Обезьяна тяжело дышала открытым ртом, никак не реагируя на людей. По словам автора видео, они обратились к сотрудникам зоопарка за пояснениями.

В Тверь приехал очередной контактный зоопарк, на этот раз в ТЦ "РИО". Посетители обратили внимание на обезьянку, которая, в отличие от всех остальных приматов, была не в клетке, а лежала практически без движения на подстилке со своей игрушкой. Обезьяна тяжело дышала открытым ртом, никак не реагируя на людей. По словам автора видео, они обратились к сотрудникам зоопарка за пояснениями. На вопрос - "Что с обезьянкой?" - работник сказал, что "он просто отдыхает, он всегда так отдыхает". Больше никаких комментариев не последовало.

В соцсетях пользователи сразу же начали обсуждать пост и выдвигать разные теории того, почему так неестественно ведёт себя животное. Версий было выдвинуто несколько - от болезни до накачивания успокоительными препаратами.

Однако сотрудники зоопарка утверждают, что животные содержатся в хороших условиях и за ними есть надлежащий уход, сделаны все необходимые прививки, а также есть все ветеринарные документы. Что касается обезьяны по имени Кузя, то у него врождённый рахит, поэтому он всегда дышит ртом, быстро устаёт, долго бегать и прыгать не может, а ложиться отдыхать.

- Кузя очень добрый и спокойный, самый любимы мой зверек. У него есть любимая игрушка, ему девочка подарила. Он с детства не такой, как все обезьянки, но лично я не вижу в нем инвалида. Да, он устает, не может много играть и дышит ротиком, но на то есть причины. У него очень добрые глаза. Утром перед работой мы всегда с ним играем, у него есть подружка Вика (тоже обезьянка)...В общем, мое мнение, что людям просто не живется спокойно. Все животные ухожены, персонал отзывчивый, на выставке чисто, - рассказала ТИА одна из сотрудниц Центра.

Понятно, что посетители обеспокоены состоянием обезьянки, поскольку ещё совсем недавно в Твери был скандал со львёнком из минизоопарка, который работал в январе в ТЦ "Рубин". Животное выглядело откровенно замученным, со шрамами и ранами. После шумихи и проверки полиции львёнок внезапно исчез.