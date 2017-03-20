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В Твери посетители контактного зоопарка обратили внимание на состояние обезьянки

20 Марта 2017 16:40
Автор: TIA

Видео

В Тверь приехал очередной контактный зоопарк, на этот раз в ТЦ "РИО". Посетители обратили внимание на обезьянку, которая, в отличие от всех остальных приматов, была не в клетке, а лежала практически без движения на подстилке со своей игрушкой. Обезьяна тяжело дышала открытым ртом, никак не реагируя на людей. По словам автора видео, они обратились к сотрудникам зоопарка за пояснениями. На вопрос - "Что с обезьянкой?" - работник сказал, что "он просто отдыхает, он всегда так отдыхает". Больше никаких комментариев не последовало.

В соцсетях пользователи сразу же начали обсуждать пост и выдвигать разные теории того, почему так неестественно ведёт себя животное. Версий было выдвинуто несколько - от болезни до накачивания успокоительными препаратами.

Однако сотрудники зоопарка утверждают, что животные содержатся в хороших условиях и за ними есть надлежащий уход, сделаны все необходимые прививки, а также есть все ветеринарные документы. Что касается обезьяны по имени Кузя, то у него врождённый рахит, поэтому он всегда дышит ртом, быстро устаёт, долго бегать и прыгать не может, а ложиться отдыхать.

- Кузя очень добрый и спокойный, самый любимы мой зверек. У него есть любимая игрушка, ему девочка подарила. Он с детства не такой, как все обезьянки, но лично я не вижу в нем инвалида. Да, он устает, не может много играть и дышит ротиком, но на то есть причины. У него очень добрые глаза. Утром перед работой мы всегда с ним играем, у него есть подружка Вика (тоже обезьянка)...В общем, мое мнение, что людям просто не живется спокойно. Все животные ухожены, персонал отзывчивый, на выставке чисто, - рассказала ТИА одна из сотрудниц Центра.

Понятно, что посетители обеспокоены состоянием обезьянки, поскольку ещё совсем недавно в Твери был скандал со львёнком из минизоопарка, который работал в январе в ТЦ "Рубин". Животное выглядело откровенно замученным, со шрамами и ранами. После шумихи и проверки полиции львёнок внезапно исчез.

Видео по теме

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Метки: контактный зоопарк обезьяна обезьянка рахит зоопарк
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Комментарии (8)

  • AlbatroS 
    Милота, с тигренком в обнимку. Надеюсь с ней всё в порядке и она действительно так отдыхает(
    20.03.2017 17:01
    0 | 0

    • mihailsidorov182 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      20.03.2017 17:31
      0 | 0

  • ЯэтоЯ 
    На рыбацкой год назад с ребенком был в таком же зоопарке. Там бедный примат сам пытался спрятаться в клетке и дверь за собой закрыть......Но "хозяин" его бесцеремонно вытаскивал наружу......... В итоге животина легла на живот и вжалась в пол как трупик......... 
Это к чему пишу: Нормального ветеринара посветить не мешало бы, но может правда ДОСТАЛИ ЗВЕРЮШКУ, вот она и лежит в таком виде.
    20.03.2017 17:02
    0 | 5

  • jazz-y 
    Удивительно. Люди поднимают хай в соцсетях, когда животные в подобных зоопарках выглядят неважно, но при этом считают нормальным когда по 12 часов в день их тискают взрослые и дети.
    20.03.2017 17:18
    0 | 6

  • Bonch 
      Несчастное животное.
  Напомню,  что  немецкий философ Артур Шопенгауэр решительно поддерживал разработку концепции прав животных в Англии. Он писал, что «в Европе все более и более пробуждается сознание прав животных, по мере того как постепенно выдыхаются и исчезают странные понятия о животном мире, явившемся на свет просто для пользы и забавы людей, — понятия, вследствие которых с животными обходятся совсем как с вещами».
    20.03.2017 17:31
    1 | 4

  • horton 
    От такого шума-гама в замкнутом пространстве любой сляжет...
    20.03.2017 17:40
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    Обезьянка-очередная жертва безмозглого стада, жаждущего развлекухи. Не выношу не только владельцев этих тюрем для животных, но и мамаш-папаш и прочую праздную шваль, тупо хватающих несчастное живое существо своими грязными лапками. Стадо, мать их всех ети...Когда же у нас в стране начнут ценить жизни, а не свои брюха? Расея, вперёд...(((
    20.03.2017 17:46
    0 | 4

  • Motor 
    Люди которые посещают  подобные  живодерни голосуют собственным рублем за их существование . Спрос рождает предложение.Не будет зевак и садисты исчезнут как вид.
    20.03.2017 18:41
    0 | 6
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