В Твери посетители контактного зоопарка обратили внимание на состояние обезьянки

В Тверь приехал очередной контактный зоопарк, на этот раз в ТЦ "РИО". Посетители обратили внимание на обезьянку, которая, в отличие от всех остальных приматов, была не в клетке, а лежала практически без движения на подстилке со своей игрушкой. Обезьяна тяжело дышала открытым ртом, никак не реагируя на людей. По словам автора видео, они обратились к сотрудникам зоопарка за пояснениями. На вопрос - "Что с обезьянкой?" - работник сказал, что "он просто отдыхает, он всегда так отдыхает". Больше никаких комментариев не последовало.
В соцсетях пользователи сразу же начали обсуждать пост и выдвигать разные теории того, почему так неестественно ведёт себя животное. Версий было выдвинуто несколько - от болезни до накачивания успокоительными препаратами.
Однако сотрудники зоопарка утверждают, что животные содержатся в хороших условиях и за ними есть надлежащий уход, сделаны все необходимые прививки, а также есть все ветеринарные документы. Что касается обезьяны по имени Кузя, то у него врождённый рахит, поэтому он всегда дышит ртом, быстро устаёт, долго бегать и прыгать не может, а ложиться отдыхать.
Понятно, что посетители обеспокоены состоянием обезьянки, поскольку ещё совсем недавно в Твери был скандал со львёнком из минизоопарка, который работал в январе в ТЦ "Рубин". Животное выглядело откровенно замученным, со шрамами и ранами. После шумихи и проверки полиции львёнок внезапно исчез.
Комментарии (8)
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Motor
20.03.2017 18:41
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