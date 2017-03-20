Уроженец Тверской области в столичной нотариальной конторе украл 1,5 миллиона рублей

От работника нотариальной конторы в полицию города Москвы поступило сообщение о краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, трое злоумышленников, взломав дверной замок, проникли в помещение нотариальной конторы на улице Верхняя Масловка и украли сейф, в котором находились документы и деньги.Материальный ущерб составил 1 миллион 500 тысяч рублей.

От работника нотариальной конторы в полицию города Москвы поступило сообщение о краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, трое злоумышленников, взломав дверной замок, проникли в помещение нотариальной конторы на улице Верхняя Масловка и украли сейф, в котором находились документы и деньги.Материальный ущерб составил 1 миллион 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали одного из подозреваемых в краже - неработающего ранее судимого 31-летнего уроженца Тверской области. Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.