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Уроженец Тверской области в столичной нотариальной конторе украл 1,5 миллиона рублей

20 Марта 2017 14:43
Автор: TIA

От работника нотариальной конторы в полицию города Москвы поступило сообщение о краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, трое злоумышленников, взломав дверной замок, проникли в помещение нотариальной конторы на улице Верхняя Масловка и украли сейф, в котором находились документы и деньги.Материальный ущерб составил 1 миллион 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали одного из подозреваемых в краже - неработающего ранее судимого 31-летнего уроженца Тверской области. Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: рецидивист москва украл сейф в нотариальной конторе
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Комментарии (2)

  • uabumoderoff 
    Тверичане должны гордиться такими уроженцами.Сегодня это уже вторая новость о подвигах наших уроженцев!
    20.03.2017 15:14
    0 | 1

  • ЯэтоЯ 
    Нормальный гастролер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    20.03.2017 15:42
    0 | 0
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