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7-летняя тверичанка Полина Дмитренко блестяще выступила на шоу "Голос. Дети": наставники и зал аплодировали стоя

20 Марта 2017 14:35
Автор: TIA

Видео

17 марта на Первом канале в главном вокальном проекте страны "Голос. Дети" приняла участие 7-летняя тверичанка Полина Дмитренко. В этом сезоне наставниками проекта стали Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Девочка очень талантливо исполнила сложную песню "And I Am Telling You" в версии Дженнифер Хадсон из мюзикла "Девушки мечты", чем поразила и самих наставников, и зал, которые аплодировали Полине стоя.
 
Впрочем, в интервью после выступления маленькая певица призналась, что в процессе разучивания песни она поняла, что "это не сложная песня, а надо просто петь свободно". Полина с четырех лет учится в вокальной студии, немного играет на фортепиано и собирается стать популярной актрисой. Также она любит рисовать, увлекается оригами.

- Я мечтаю, чтобы весь город был в шоколаде и чтобы у меня были крылья. Я летела над городом и кусала крыши. А крылья мне нужны, чтобы ноги не уставали. Мама меня называет Полькой-бабочкой или Мухой. А ещё я люблю петь в ванной.

Ещё с первых нот выступления Полины к ней повернулся Дмитрий Билан, немного погодя - Нюша. Наставники были в восторге от вокала юной тверичанки. Как она сама потом призналась, "я была в этом уверена".

- Так хочется многого у вас спросить и даже поучиться, наверное. Вы такие глиссандо серьёзные делали, просто невероятно! Ну боже мой, красота! - сказал Билан.

В итоге, Полина Дмитренко выбрала в качестве наставника Билана, "потому что он клёвый".

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Метки: шоу "Голос. Дети" Полина Дмитренко
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Комментарии (6)

  • peshehod 
    Хорошая девочка. С очаровательной улыбкой из двух передних зубиков. Успехов!
    20.03.2017 15:26
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      А Билан вообще очаровал!  Гордимся тобой, Коля!)
      20.03.2017 15:36
      0 | 0

      • Ferapont 
        А хто такой Коля ? Дима-Витя, папа евойный ?
        20.03.2017 15:46
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Виноват, перепутал имя всероссийскаго кумира) Гордимся тобой, Жора!
          20.03.2017 15:50
          0 | 2

          • peshehod 
            Он жеж ж Олежек))
            20.03.2017 16:10
            0 | 0

  • hrust 
    Побольше бы таких новостей!
Молодец!
    20.03.2017 15:41
    0 | 2
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