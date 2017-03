7-летняя тверичанка Полина Дмитренко блестяще выступила на шоу "Голос. Дети": наставники и зал аплодировали стоя

17 марта на Первом канале в главном вокальном проекте страны "Голос. Дети" приняла участие 7-летняя тверичанка Полина Дмитренко. В этом сезоне наставниками проекта стали Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Девочка очень талантливо исполнила сложную песню "And I Am Telling You" в версии Дженнифер Хадсон из мюзикла "Девушки мечты", чем поразила и самих наставников, и зал, которые аплодировали Полине стоя.

17 марта на Первом канале в главном вокальном проекте страны "Голос. Дети" приняла участие 7-летняя тверичанка Полина Дмитренко. В этом сезоне наставниками проекта стали Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Девочка очень талантливо исполнила сложную песню "And I Am Telling You" в версии Дженнифер Хадсон из мюзикла "Девушки мечты", чем поразила и самих наставников, и зал, которые аплодировали Полине стоя.



Впрочем, в интервью после выступления маленькая певица призналась, что в процессе разучивания песни она поняла, что "это не сложная песня, а надо просто петь свободно". Полина с четырех лет учится в вокальной студии, немного играет на фортепиано и собирается стать популярной актрисой. Также она любит рисовать, увлекается оригами. - Я мечтаю, чтобы весь город был в шоколаде и чтобы у меня были крылья. Я летела над городом и кусала крыши. А крылья мне нужны, чтобы ноги не уставали. Мама меня называет Полькой-бабочкой или Мухой. А ещё я люблю петь в ванной. Ещё с первых нот выступления Полины к ней повернулся Дмитрий Билан, немного погодя - Нюша. Наставники были в восторге от вокала юной тверичанки. Как она сама потом призналась, "я была в этом уверена". - Так хочется многого у вас спросить и даже поучиться, наверное. Вы такие глиссандо серьёзные делали, просто невероятно! Ну боже мой, красота! - сказал Билан. В итоге, Полина Дмитренко выбрала в качестве наставника Билана, "потому что он клёвый".

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter