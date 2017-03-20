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В Твери прошёл Открытый кубок Центра Боевых Искусств "Кайман"

20 Марта 2017 14:05
Автор: TIA

Фоторепортаж

18-19 марта в Твери, в спортивном зале СШ № 38 состоялся турнир по боевым искусствам «Открытый кубок Центра Боевых Искусств « Кайман». В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов и спортсменок в возрасте от 6 лет и старше. Турнир проходил под эгидой Российского Союза Боевых Искусств. Центр Боевых Искусств «Кайман», основателем и президентом которого является известный тверской тренер Павел Панской, проводит этот праздник спорта для детей и взрослых уже в шестнадцатый раз. Главной целью проведения  этих соревнований, является  пропаганда боевых искусств как формы воспитания личности и борьбы против наркотиков.

 – Проведение таких турниров для города имеет большое значение, так как мероприятие охватывает широкие массы детей и подростков, уводит их с улицы от негативного влияния и дает возможность развиться гармоничной личности, - отметил Павел Панской.

Поединки проходили под шумные овации  зрителей: родители юных спортсменов бурно реагировали на амплитудные броски и красивые удары бойцов. В качестве приглашенных гостей были: исполнительный директор РСБИ Дмитрий Иванов, президент Федерации сумо Тверской области Андрей Годько, генеральный директор Федерации сумо Тверской области Сергей Воронов,  начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД  России по Тверской области  полковник полиции Владислав Жуков, супертяж по сумо Евгений Шерстобоев.

Всего было разыграно  50  комплектов медалей. Абсолютным чемпионом среди юношей стал Корсаков Андрей. Абсолютной чемпионкой среди девушек - Смирнова Виктория.

Турнир, традиционно проводился без привлечения бюджетных средств.

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Метки: кубок Центра Боевых Искусств « Кайман» кайман
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Комментарии (3)

  • russs 
    Явно в честь коррумпированного певца-гаишника Кайманчика.
    20.03.2017 14:27
    1 | 1

    • Sobaken 
      При чем тут Кайманчик и турнир. Читать надо НЕ по ДИАГОНАЛИ
      20.03.2017 16:06
      0 | 0

  • Nyuta 
    Спасибо за все организаторам!!! мой сынишка занял 2-е место
    20.03.2017 16:08
    0 | 0
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