В Тверской области ветеринара привлекут к ответственности за "липовые" справки

СУ СК по Тверской области расследуется уголовное дело по факту служебного подлога ветеринарным врачом Западнодвинской станции по борьбе с болезнями животных. По версии следствия с 16 января 2015 по 28 апреля 2016 года ветеринар, желая повысить свои показатели по оказанию услуг, вносила в ветеринарные справки ложные сведения.

СУ СК по Тверской области расследуется уголовное дело по факту служебного подлога ветеринарным врачом Западнодвинской станции по борьбе с болезнями животных. По версии следствия с 16 января 2015 по 28 апреля 2016 года ветеринар, желая повысить свои показатели по оказанию услуг, вносила в ветеринарные справки ложные сведения.

Так, она составляла справки об предубойном осмотре животного, не проводя такого осмотра, и выдавала их заинтересованным лицам согласно прейскуранту цен на платные ветеринарные услуги. По этим справкам они получали право на транспортировку мяса для дальнейшей реализации. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.