tvernews.ru
20 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области ветеринара привлекут к ответственности за "липовые" справки

20 Марта 2017 13:59
Автор: TIA

СУ СК по Тверской области расследуется уголовное дело по факту служебного подлога ветеринарным врачом Западнодвинской станции по борьбе с болезнями животных. По версии следствия с 16 января 2015 по 28 апреля 2016 года ветеринар, желая повысить свои показатели по оказанию услуг, вносила в ветеринарные справки ложные сведения. 

Так, она составляла справки об предубойном осмотре животного, не проводя такого осмотра, и выдавала их заинтересованным лицам согласно прейскуранту цен на платные ветеринарные услуги. По этим справкам они получали право на транспортировку мяса для дальнейшей реализации. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.    

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ветеринария в тверской области су ск по тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
54

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
48

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
47

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100