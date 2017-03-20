В Тверской области сын до смерти избил свою мать

16 марта 2017 года в межмуниципальный отдел МВД России «Бежецкий» обратились работники центральной районной больницы города Бежецк, которые сообщили о поступлении к ним женщины в бессознательном состоянии с множественными телесными повреждениями.

16 марта сотрудники центральной районной больницы города Бежецк сообщили в полицию о том, что к ним доставили 77-летнюю женщину в бессознательном состоянии с множественными телесными повреждениями.

Опрос свидетелей показал, что между потерпевшей и ее 37-летним сыном произошла ссора, мужчина избил мать и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.