В Тверской области сын до смерти избил свою мать

16 марта сотрудники центральной районной больницы города Бежецк сообщили в полицию о том, что к ним доставили 77-летнюю женщину в бессознательном состоянии с множественными телесными повреждениями.
Опрос свидетелей показал, что между потерпевшей и ее 37-летним сыном произошла ссора, мужчина избил мать и скрылся с места происшествия.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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