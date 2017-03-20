Тверьэнерго готово к прохождению паводкового периода

И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко доложил о готовности энергетиков к паводковому сезону на совещании, посвященном безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области под председательством главы региона Игоря Рудени.

И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко доложил о готовности энергетиков к паводковому сезону на совещании, посвященном безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области под председательством главы региона Игоря Рудени.

«В филиале выполнены все организационные мероприятия. Создана паводковая комиссия, идет постоянный мониторинг ситуации. Проведены осмотры переходов воздушных линий через реки, подготовлены плавсредства, стационарные и передвижные насосы, а также вся техника, которая может потребоваться в случае оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов. Управлением распределительных сетей Тверьэнерго разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей на случай предупредительных отключений объектов из-за высокого уровня воды», — отметил в своем докладе Вадим Юрченко.

Согласно прогнозам Тверского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 10 марта 2017 года уровни воды во всех реках Тверской области выше нормы на март на 0,6 -2,8 метра. Синоптики предполагают, что вскрытие большинства рек региона произойдет на 10-15 дней раньше многолетних сроков. Как сообщили в ходе совещания, паводковая обстановка может сложиться в 9 населенных пунктах: Андреаполе, Белом, Жарковском, Западной Двине, Максатихе, Нелидово, Осташкове, Пено, Торопце. Это свыше 300 жилых домов, в которых проживают более 700 человек. Руководители этих территорий доложили губернатору, что сейчас во всех муниципалитетах показатель ниже критического.

В период активного прохождения весеннего половодья энергетики тверского филиала МРСК Центра будут проводить внеочередные осмотры участков воздушных линий, подверженных затоплению, проходящих в поймах рек и болотистых местностях. Специалистами Тверьэнерго будет обеспечен постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах риска.

После прохождения паводка будут обследованы все воздушные линии, оборудование и территории подстанций, зданий и сооружений, подвергшихся воздействию талых вод для определения степени их повреждения и необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.