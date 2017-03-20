Житель Тверской области с товарищем угнали в Москве иномарку

Сотрудники 2-го специального батальона ДПС ГИБДД на 19 км Новорижского шоссе остановили автомобиль «Ниссан» и следовавший за ним «Кадиллак». Водитель «Ниссана» попытался пересесть в «Кадиллак», но его попытка была пресечена сотрудниками полиции.

Сотрудники 2-го специального батальона ДПС ГИБДД на 19 км Новорижского шоссе остановили автомобиль «Ниссан» и следовавший за ним «Кадиллак». Водитель «Ниссана» попытался пересесть в «Кадиллак», но его попытка была пресечена сотрудниками полиции.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве, при проверке документов инспекторы обратили внимание, что водители иномарок заметно нервничают. Документов на автомашину «Ниссан» у 47-летнего уроженца Тверской области при себе не было. Водителем «Кадиллака» оказался 37-летний уроженец ближнего зарубежья.

Осмотрев иномарки, сотрудники ДПС заметили, что у «Ниссана» разбито стекло задней правой двери, а также сломана обшивка под рулем. В салонах обоих автомобилей найдены мобильные переговорные устройства. Сотрудники полиции задержали водителей и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу ОМВД России по району Кунцево.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».