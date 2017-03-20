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На трассе М-10 Рено столкнулся с фурой: водитель легковушки погиб на месте ДТП

20 Марта 2017 10:30
Автор: TIA

Фоторепортаж

18 марта, около 19.55 на 276 км трассы М-10 (Вышневолоцкий район) 35-летний водитель Рено Логан, двигаясь в направлении Москвы, по неизвестной причине выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с Вольво с п/п Тонар, под управлением 55-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки от полученных ранений скончался на месте ДТП, водитель грузовика с травмами был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

19 марта, около 15.10 напротив дома 22А по ул. Коминтерна Твери 25-летний водитель ВАЗ 211440 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречку, где сначала врезался в самосвал ШАНКСИ под управлением 51-летнего водителя, а затем в  ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО под управлением 27-летней женщины. В итоге пострадал сам виновник ДТП - водитель ВАЗа, у которого взяли кровь на анализ. С травмами мужчину госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи.

19 марта, около 14.30 на 112 км автодороги С. Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец Калязинского района 58-летний водитель Сузуки Гранд Витара не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Фиат Дукато, под управлением 41-летнего водителя, и врезался в него. В аварии пострадала пассажирка Фиат Дукато - 35-летняя женщина.

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