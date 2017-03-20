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Женщина, защищая мужчину, напала на полицейского с кулаками

20 Марта 2017 10:21
Автор: TIA

15 марта 2017 года сотрудники полиции приехали в деревню Кривцово Нелидовского района, чтобы задержать мужчину, который находится в розыске. Женщина, желая защитить знакомого от полиции, напала на полицейских с кулаками. Как пояснила ТИА помощник руководителя СУ СК по Тверской области Валерия Павлова: «женщина нанесла одному из представителей власти удары кулаками рук в область его груди и кистей рук, от чего последний испытал физическую боль». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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Метки: нелидовский район Кривцово напала на полицейского
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Комментарии (3)

  • horton 
    "женщина нанесла... удары кулаками рук в область его... кистей рук" - как-то не очень конкретно...)
    20.03.2017 10:45
    0 | 6

  • Small19 
    "кулаками рук")), а где ещё у человека кулаки бывают, что надо конкретизировать? 
это из этой темы: глаза головы, живот туловища
    20.03.2017 10:59
    0 | 5

  • ArT1986 
    от чего последний испытал физическую боль - полицейский нынче хрупок
    20.03.2017 13:40
    0 | 0
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