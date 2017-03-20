Женщина, защищая мужчину, напала на полицейского с кулаками

15 марта 2017 года сотрудники полиции приехали в деревню Кривцово Нелидовского района, чтобы задержать мужчину, который находится в розыске. Женщина, желая защитить знакомого от полиции, напала на полицейских с кулаками.

15 марта 2017 года сотрудники полиции приехали в деревню Кривцово Нелидовского района, чтобы задержать мужчину, который находится в розыске. Женщина, желая защитить знакомого от полиции, напала на полицейских с кулаками. Как пояснила ТИА помощник руководителя СУ СК по Тверской области Валерия Павлова: «женщина нанесла одному из представителей власти удары кулаками рук в область его груди и кистей рук, от чего последний испытал физическую боль». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).