В результате столкновения ВАЗа с лесовозом погиб человек

17 марта, около 15.50 26-летний водитель «ВАЗ-2106» (без гос. рег. знаков, водительское удостоверение отсутствует) ехал по автодороге «Андреаполь - Бологое» Андреапольского района. На 9 км в результате несоблюдения дистанции он врезался в «Урал-432030» с прицепом-роспуском, под управлением 47-летнего водителя.

17 марта, около 15.50 26-летний водитель «ВАЗ-2106» (без гос. рег. знаков, водительское удостоверение отсутствует) ехал по автодороге «Андреаполь - Бологое» Андреапольского района. На 9 км в результате несоблюдения дистанции он врезался в «Урал-432030» с прицепом-роспуском, под управлением 47-летнего водителя.

В аварии погиб 30-летний пассажир ВАЗа, находившийся на заднем сидении: он скончался на месте ДТП до приезда медиков.