В Твери в ДТП пострадали молодая женщина и два 10-месячных мальчика

19 марта, в 10.43 напротив дома № 30 по Октябрьскому проспекту Твери 77-летний водитель, управляя а/м VOLKSWAGEN TIGUAN, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди KIA RIO под управлением 47-летнего водителя и допустил с ним столкновение.

19 марта, в 10.43 напротив дома № 30 по Октябрьскому проспекту Твери 77-летний водитель, управляя а/м VOLKSWAGEN TIGUAN, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди KIA RIO под управлением 47-летнего водителя и допустил с ним столкновение. В ДТП пострадали пассажиры KIA RIO: 27-летняя женщина (на момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении), два10-месячных ребёнка (находились в детских удерживающих устройствах). С травмами пострадавшие доставлены в больницу.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter