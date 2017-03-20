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В Твери в ДТП пострадали молодая женщина и два 10-месячных мальчика

В Твери в ДТП пострадали молодая женщина и два 10-месячных мальчика - ТИА
20 Марта 2017 10:04
Автор: TIA

19 марта, в 10.43 напротив дома № 30 по Октябрьскому проспекту Твери 77-летний водитель, управляя а/м VOLKSWAGEN TIGUAN, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди KIA RIO под управлением 47-летнего водителя и допустил с ним столкновение. В ДТП пострадали пассажиры  KIA RIO: 27-летняя женщина (на момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении), два10-месячных ребёнка (находились в детских удерживающих устройствах). С травмами пострадавшие доставлены в больницу.

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Комментарии (5)

  • Leo-L 
    Неплохая машинка у деда, что ж он так гоняет....
    20.03.2017 10:14
    0 | 6

    • aldan 
      Потому и гоняет, что до 77 лет ума не набрался.
      20.03.2017 10:33
      1 | 7

      • bae99 
        В этом возрасте реакция уже никудышная....Проспал дедок.
        20.03.2017 11:37
        0 | 2

  • Бертран 
    77 лет, это господа, многовато для городского движения. При всём уважении к ветеранам- просите внучат повозить вас- они обязаны вам.
    20.03.2017 12:29
    1 | 0

    • Ognennaja_Feja 
      :) Интересно, а если бы за рулем "Тигуана" сидел 18-летний пацан, его бы в излишней молодости обвинили, и запретили бы за руль минимум до 30 лет садиться? Докторов, ставящих диагнозы по фото, в интернете развелось больше, чем людей, умеющих применять мозг по назначению...
      20.03.2017 15:39
      0 | 0
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