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Многодетная семья Грибковых: "Дети не мешают развитию, с ними наоборот очень интересно!"

Многодетная семья Грибковых: "Дети не мешают развитию, с ними наоборот очень интересно!" - ТИА
20 Марта 2017 10:06
Автор: TIA

Фоторепортаж

Николай и Наталья Грибковы вместе почти 30 лет. Они познакомились, когда ему был 21 год, ей – 17. Полтора года встречались, потом поженились. Первого ребёнка Наталья родила в 19 лет, пятого – в 38. Весной 2017 года она стала одной из женщин, которые получили из рук губернатора Игоря Рудени региональный орден «Слава матери».

Для интервью в доме Грибковых собрались все дети и внуки, кроме старшего сына Ивана, который учится в Греции

Двое старших детей Грибковых – Иван и Анастасия – уже выросли и живут отдельно. Наталья с Николаем больше вроде бы и не собирались заводить детей, но «соскучились по маленькому, захотелось», - признаётся многодетная мать. Так на свет появилась Лиза. А Настя, тогда ещё десятилетняя девочка, оказалась хорошей нянькой и во всём помогала маме.

- Когда мы запланировали четвёртого, бабушка (мать Натальи – прим. ТИА) стала говорить, мол, зачем столько детей, это тяжело – как-то немножко воспротивилась. Я очень горжусь тем, что Ваня с Настей встали и сказали: «Бабушка, ты что! Это же очень хорошо, когда много детей!». Уже потом я услышала от неё: «Я всё поняла, Наташа: значит, твоё предназначение – быть матерью». Теперь мама даже гордится.

Наталья Грибкова

Через два года после Лизы родился Никита. Грибковы продали трёхкомнатную квартиру, которую Николай получил за работу на железной дороге, и купили домик в частном секторе Твери. Но с появлением младшей дочери Ксюши и он стал тесноват. Николай своими руками расширил дом и надстроил второй этаж. На шести сотках семья ведёт хозяйство: сажает огород, держит кур и перепелов. В доме четыре собаки, два кота, попугаи, рыбы в аквариумах: там, где много детей – много и домашних животных.

Отец семейства Николай сам из многодетной семьи – у него два брата и сестра. Сейчас он главный инженер на частном предприятии. У Натальи педагогическое образование, она работала воспитателем, потом сотрудником соцзащиты. Сейчас она возобновила занятия иконописью и поёт на клиросе.

Николай с младшей дочерью Ксенией

- С маленькими детками сама молодеешь, - говорит Наталья Грибкова. – Появляются новые подруги, чувствуешь себя моложе. Конечно, когда рождается ребёнок – себя забываешь. Но потом дети подрастают, и у тебя снова появляется свободное время.

Наталья и Николай не жалели средств и сил на своих детей: водили их в творческие кружки и спортивные секции, путешествовали и возили на юг, даже если денег не хватало и приходилось влезать в долги. «Тут хочешь – не хочешь, а любые деньги ищешь». Троих младших детей Наталья не стала отдавать в сад и до школы занималась ими сама.

Младшие дети Грибковых – школьники. Кроме того, Никита занимается резьбой по дереву, Лиза играет на фортепиано, а Ксюша танцует. Анастасия шесть лет назад вышла замуж, Иван тоже недавно женился. После окончания семинарии в Костроме он занялся византийским церковным пением в московском филиале греческой школы, и через год его перевели учиться в Грецию.

Семья Грибковых на свадьбе старшей дочери Анастасии

26-летняя дочь Грибковых Анастасия – тоже многодетная мама. Её старшему сыну Антону пять лет, дочери Свете – три, маленькая Анечка ещё не ходит. Наталья улыбается: многие говорили, что ещё ребёнком дочь нанянькалась с детьми на всю жизнь и в будущем сама рожать не захочет. Но всё повернулось совсем иначе. Над тем, как побить мамин рекорд, Настя не задумывалась, но говорит, что не отказалась бы от пополнения – главное, чтобы жилищные условия были.

Старший сын Грибковых с женой живёт в доме, купленном на средства материнского капитала. Одной из первых в Тверской области семья получила хороший участок под Тверью – это неплохая перспектива для подрастающих младших детей. К ордену «Слава матери» полагается небольшое ежемесячное пожизненное пособие. Наталья говорит, что большое впечатление на неё произвело само торжественное награждение – был хороший концерт, фуршет. «У меня до сих пор эмоции – так понравилось», - признаётся она.

Тем не менее, Грибковы говорят, что в воспитании детей надеяться стоит в первую очередь на свои силы.

- У меня очень подспорье хорошее – супруг, - улыбается Наталья. – С таким можно много детей иметь. Все обязанности мы делим поровну, и я не устаю повторять, что муж – золото.

Согласие между родителями и их любовь к детям служат отличным примером для нового поколения, которое будут стремиться к таким же крепким семейным отношениям, уверена Наталья. Иван, когда приезжал на зиму в Тверь из-за рубежа, признавался, что скучает по дому, хотя казалось бы – в Греции такая благодать! Настя, хотя давно живёт отдельно от родителей, созванивается с ними по нескольку раз в день. Лиза постоянно возится с племянниками, а младшая тётя Ксюша – их постоянный товарищ в играх.

Лиза с племянницей Светой

Все домашние праздники, дни рождения младших,  старших, внуков и племянников Грибковы отмечают всей семьёй. На новый год Грибковы обязательно устраивают игры и целые концерты, приглашают многодетных друзей, так что всем от мала до велика есть, чем заняться.

 -  Когда мы отмечали серебряную свадьбу, все наши дети выстроились друг за другом, читали стихи собственного сочинения, даже символически «поженили» нас снова – родственники слёзы лили, так это было умилительно!

Сегодня молодые пары часто тянут даже с рождением единственного ребёнка, не говоря уже о том, чтобы завести второго и последующих. У каждого свои отговорки: карьерный рост, отсутствие жилья, обычное желание «пожить для себя», страх, что не удастся вырастить детей. Но в семье Грибковых уверены: не нужно бояться рожать – отдача от детей всегда будет больше.

«Дети цементируют семью, что немаловажно. И муж всегда при деле – надо их поднимать, тут особо не забалуешь!» – Смеётся Николай. «Говорят же: дал бог ребёнка – даст и на ребёнка», - пожимает плечами Анастасия.

- Каждый человечек – это новая жизнь. Не только ты им даёшь, но и они тебе очень многое дают, - убеждена Наталья. -  Дети не мешают развитию, с ними наоборот очень интересно! 

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Метки: многодетная мать многодетная семья грибковых орден тверской области слава матери поддержка многодетных семей
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Комментарии (15)

  • Добрая Мышь 
    все хорошо и прекрасно, но вот про поддержку города, области и тд -  вранье
    20.03.2017 10:25
    0 | 6

    • kudimov 
      Фифуль, Вам бы тоже наверно можно вручить орден «Слава матери» с ежемесячным пожизненным пособием. )) Или просто пособие, без ордена) Может ТИА походотайствует?)
      20.03.2017 10:30
      0 | 3

      • Добрая Мышь 
        у меня  их 3, хотя еще бы от одной дочи не отказалась, но увы.. мне орден не положен))
        20.03.2017 10:59
        1 | 2

    • vo-vam 
      В Твери до 3-х лет младшего финансовая поддержка нормальная. далее ничего, как и по остальным направлениям.
      20.03.2017 12:59
      1 | 0

  • Obladatel 
    Всё это замечательно!
А теперь смотрим, как выглядят эти чудо родители, в свои сорок с небольшим лет((
    20.03.2017 10:45
    11 | 0

    • Leo-L 
       "...вместе почти 30 лет. Они познакомились, когда ему был 21 год, ей – 17"
Ему 50 с небольшим, ей 40 с большим. Математика 2 кл. 
 Выглядят на свой возраст.
      20.03.2017 10:50
      0 | 17

      • USSR 
        Учитывая, что каждые роды немало изнашивают организм, полностью согласен.  Мама выглядит на отлично!
        20.03.2017 11:07
        0 | 5

      • Obladatel 
        Ок. Он, фиг с ним. Но женщина на свои годы, выглядет не ахти(
Одеть нормально, массаж, макияж, пару недель на Мальдивах и всё будет ок!
        20.03.2017 11:08
        10 | 1

        • horton 
          Зря Вы так! Некоторые дамы на пороге пятидесяти выглядят, действительно, не ахти, имея при этом одного-двух детей... а то и бездетные )
Замечательная семья! Очень добрые фотографии )))
          20.03.2017 11:21
          0 | 6

          • Obladatel 
            Скажем так, большинство дам, на пороге 40 лет, выглядят совсем не ахти!!!
Независимо от наличия и количества детей.
PS Бабий век короток, 17-30 лет.
PPS А люди конечно прекрасные, кто бы сомневался!
            20.03.2017 11:47
            7 | 0

            • Добрая Мышь 
              ну да, конечно, а мужики с пивными животами и проплешинами неотразимы
              20.03.2017 13:08
              2 | 4

              • Obladatel 
                Так вы на работяг и колхозников то не смотрите!
PS Нагиеву, например 50))
                20.03.2017 14:13
                6 | 0

            • dojdinka 
              Мама выглядит как любимая женщина, и это главное!
              20.03.2017 13:21
              0 | 4

              • Obladatel 
                Ах вот оказывается, как выглядят любимые женщины)
                20.03.2017 16:21
                1 | 0

  • genesis 
    Прекрасные люди, спасибо было интересно про них почитать. Уверен,что они очень счастливы
    20.03.2017 11:11
    0 | 7
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