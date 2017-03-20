Многодетная семья Грибковых: "Дети не мешают развитию, с ними наоборот очень интересно!"

Николай и Наталья Грибковы вместе почти 30 лет. Они познакомились, когда ему был 21 год, ей – 17. Полтора года встречались, потом поженились. Первого ребёнка Наталья родила в 19 лет, пятого – в 38. Весной 2017 года она стала одной из женщин, которые получили из рук губернатора Игоря Рудени региональный орден «Слава матери».

Николай и Наталья Грибковы вместе почти 30 лет. Они познакомились, когда ему был 21 год, ей – 17. Полтора года встречались, потом поженились. Первого ребёнка Наталья родила в 19 лет, пятого – в 38. Весной 2017 года она стала одной из женщин, которые получили из рук губернатора Игоря Рудени региональный орден «Слава матери».

Двое старших детей Грибковых – Иван и Анастасия – уже выросли и живут отдельно. Наталья с Николаем больше вроде бы и не собирались заводить детей, но «соскучились по маленькому, захотелось», - признаётся многодетная мать. Так на свет появилась Лиза. А Настя, тогда ещё десятилетняя девочка, оказалась хорошей нянькой и во всём помогала маме.

- Когда мы запланировали четвёртого, бабушка (мать Натальи – прим. ТИА) стала говорить, мол, зачем столько детей, это тяжело – как-то немножко воспротивилась. Я очень горжусь тем, что Ваня с Настей встали и сказали: «Бабушка, ты что! Это же очень хорошо, когда много детей!». Уже потом я услышала от неё: «Я всё поняла, Наташа: значит, твоё предназначение – быть матерью». Теперь мама даже гордится.

Через два года после Лизы родился Никита. Грибковы продали трёхкомнатную квартиру, которую Николай получил за работу на железной дороге, и купили домик в частном секторе Твери. Но с появлением младшей дочери Ксюши и он стал тесноват. Николай своими руками расширил дом и надстроил второй этаж. На шести сотках семья ведёт хозяйство: сажает огород, держит кур и перепелов. В доме четыре собаки, два кота, попугаи, рыбы в аквариумах: там, где много детей – много и домашних животных.

Отец семейства Николай сам из многодетной семьи – у него два брата и сестра. Сейчас он главный инженер на частном предприятии. У Натальи педагогическое образование, она работала воспитателем, потом сотрудником соцзащиты. Сейчас она возобновила занятия иконописью и поёт на клиросе.

- С маленькими детками сама молодеешь, - говорит Наталья Грибкова. – Появляются новые подруги, чувствуешь себя моложе. Конечно, когда рождается ребёнок – себя забываешь. Но потом дети подрастают, и у тебя снова появляется свободное время.

Наталья и Николай не жалели средств и сил на своих детей: водили их в творческие кружки и спортивные секции, путешествовали и возили на юг, даже если денег не хватало и приходилось влезать в долги. «Тут хочешь – не хочешь, а любые деньги ищешь». Троих младших детей Наталья не стала отдавать в сад и до школы занималась ими сама.

Младшие дети Грибковых – школьники. Кроме того, Никита занимается резьбой по дереву, Лиза играет на фортепиано, а Ксюша танцует. Анастасия шесть лет назад вышла замуж, Иван тоже недавно женился. После окончания семинарии в Костроме он занялся византийским церковным пением в московском филиале греческой школы, и через год его перевели учиться в Грецию.

26-летняя дочь Грибковых Анастасия – тоже многодетная мама. Её старшему сыну Антону пять лет, дочери Свете – три, маленькая Анечка ещё не ходит. Наталья улыбается: многие говорили, что ещё ребёнком дочь нанянькалась с детьми на всю жизнь и в будущем сама рожать не захочет. Но всё повернулось совсем иначе. Над тем, как побить мамин рекорд, Настя не задумывалась, но говорит, что не отказалась бы от пополнения – главное, чтобы жилищные условия были.

Старший сын Грибковых с женой живёт в доме, купленном на средства материнского капитала. Одной из первых в Тверской области семья получила хороший участок под Тверью – это неплохая перспектива для подрастающих младших детей. К ордену «Слава матери» полагается небольшое ежемесячное пожизненное пособие. Наталья говорит, что большое впечатление на неё произвело само торжественное награждение – был хороший концерт, фуршет. «У меня до сих пор эмоции – так понравилось», - признаётся она.

Тем не менее, Грибковы говорят, что в воспитании детей надеяться стоит в первую очередь на свои силы.

- У меня очень подспорье хорошее – супруг, - улыбается Наталья. – С таким можно много детей иметь. Все обязанности мы делим поровну, и я не устаю повторять, что муж – золото.

Согласие между родителями и их любовь к детям служат отличным примером для нового поколения, которое будут стремиться к таким же крепким семейным отношениям, уверена Наталья. Иван, когда приезжал на зиму в Тверь из-за рубежа, признавался, что скучает по дому, хотя казалось бы – в Греции такая благодать! Настя, хотя давно живёт отдельно от родителей, созванивается с ними по нескольку раз в день. Лиза постоянно возится с племянниками, а младшая тётя Ксюша – их постоянный товарищ в играх.

Все домашние праздники, дни рождения младших, старших, внуков и племянников Грибковы отмечают всей семьёй. На новый год Грибковы обязательно устраивают игры и целые концерты, приглашают многодетных друзей, так что всем от мала до велика есть, чем заняться.

- Когда мы отмечали серебряную свадьбу, все наши дети выстроились друг за другом, читали стихи собственного сочинения, даже символически «поженили» нас снова – родственники слёзы лили, так это было умилительно!

Сегодня молодые пары часто тянут даже с рождением единственного ребёнка, не говоря уже о том, чтобы завести второго и последующих. У каждого свои отговорки: карьерный рост, отсутствие жилья, обычное желание «пожить для себя», страх, что не удастся вырастить детей. Но в семье Грибковых уверены: не нужно бояться рожать – отдача от детей всегда будет больше.

«Дети цементируют семью, что немаловажно. И муж всегда при деле – надо их поднимать, тут особо не забалуешь!» – Смеётся Николай. «Говорят же: дал бог ребёнка – даст и на ребёнка», - пожимает плечами Анастасия.

- Каждый человечек – это новая жизнь. Не только ты им даёшь, но и они тебе очень многое дают, - убеждена Наталья. - Дети не мешают развитию, с ними наоборот очень интересно!