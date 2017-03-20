Всю наступившую рабочую неделю будет тепло и сыро

С 20 по 24 марта в Тверской области будут идти дожди, иногда со снегом, сообщает тверской гидрометеоцентр. Правда, похолоданий не ожидается, всю неделю в регионе будет по-весеннему тепло: ночью -4+2, днем – до +9 °C

С 20 по 24 марта в Тверской области будут идти дожди, иногда со снегом, сообщает тверской гидрометеоцентр. Правда, похолоданий не ожидается, всю неделю в регионе будет по-весеннему тепло: ночью -4+2, днем – до +9 °C

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